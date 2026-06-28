El multimillonario de Estados Unidos que compró tierras en América del Sur para donarlas a 2 naciones de la región

Sin embargo, a diferencia de otros grandes propietarios, Tompkins no llegó con la intención de explotar esas tierras, sino de protegerlas. Según la BCC el periodista chileno Roberto Farías, su proyecto en la Patagonia terminó convirtiéndose en "la obra filantrópica conservacionista más grande del mundo".

Un legado que perdura hasta hoy en América del Sur

Durante años dividió su tiempo entre Chile y Argentina, donde pasaba aproximadamente la mitad del año en cada país. En territorio argentino adquirió vastas extensiones de tierra, impulsó la creación del Parque Nacional Monte León y promovió la conservación de los Esteros del Iberá, contribuyendo a transformar esas áreas en referentes del turismo sustentable y la protección ambiental.

Con el paso del tiempo, Tompkins tomó una decisión de donar la totalidad de sus tierras a los Estados de Chile y Argentina. En vida ya había iniciado el proceso de traspaso de parques emblemáticos como Pumalín y de áreas clave de los Esteros del Iberá.

En total, adquirió alrededor de 8.000 kilómetros cuadrados de territorio en Sudamérica con el objetivo de destinarlos a la conservación. Tras su fallecimiento en 2015, su esposa, Kristine McDivitt Tompkins, continuó y concretó el proceso de donación, transfiriendo más de 800.000 hectáreas a ambos países.

Esa entrega permitió consolidar acuerdos históricos de conservación que, junto con la incorporación de tierras fiscales, hicieron posible proteger más de 10 millones de hectáreas en la Patagonia. Hoy, esos espacios que alguna vez fueron propiedad privada forman parte de parques nacionales protegidos por ley y constituyen uno de los legados ambientales más importantes de América del Sur.