Otra vez Brasil se vio marcado por una tragedia en el ámbito de las excursiones turísticas. Luego de la mujer que murió al ser arrojada de un salto de puente pero sin la cuerda de seguridad, ahora otro accidente se cobró la vida de un guía que cayó por un acantilado en Río de Janeiro.
Otro accidente fatal en Brasil: un guía murió al caer de un acantilado de 150 metros
El accidente que se cobró la vida del hombre de 44 años quedó registrado por un video de los propios turistas
La jornada de excursión y esparcimiento terminó en una fatalidad en el estado de Río de Janeiro, Brasil, luego de que un hombre de 44 años perdiera la vida tras caer al vacío desde una altura aproximada de 150 metros.
Según la información oficial, el trágico accidente ocurrió el pasado domingo en el reconocido sendero de la Pedra do Macaco, un punto turístico de la región metropolitana que suele convocar a numerosos visitantes debido a su imponente vista panorámica.
El accidente del guía turístico en Brasil
La víctima fue identificada como Caio Rocha Aguiar Arrabal, quien se desempeñaba como parte del equipo de coordinación que guiaba a un contingente de personas oriundas de la localidad de Araruama. De acuerdo con los reportes de los medios locales, era la primera ocasión en que el hombre realizaba dicho trayecto y su intención al trepar a una roca en la cumbre era tomarse una fotografía para registrar el momento.
El lamentable accidente quedó registrado en un video filmado por una de las integrantes de la comitiva, donde se observa el instante en que el sujeto intentó girar el cuerpo para descender de frente, momento en el que perdió la estabilidad y se precipitó por el barranco.
Según consignaron fuentes periodísticas de Brasil, el fallecido aún no contaba con la habilitación formal ni la credencial correspondiente para ejercer la actividad de guía turístico de manera oficial. Su presencia en la excursión de ese domingo respondía a una instancia de entrenamiento y reconocimiento del terreno para familiarizarse con las complejidades de la ruta.
El accidente desencadenó una respuesta inmediata por parte de las autoridades de emergencia, articulando un operativo conjunto entre los efectivos del Cuerpo de Bomberos y el personal técnico de la Defensa Civil de la municipalidad de Maricá. Las maniobras de asistencia comenzaron cerca de las 11:40 y se prolongaron por un lapso de 4 horas a raíz de los serios obstáculos geográficos de la zona.