Otro accidente fatal en Brasil: un guía murió al caer de un acantilado de 150 metros

"Tragedia"



Porque ocurrió una nueva tragedia en Brasil: un guía quiso sacarse una foto, perdió el equilibrio y cayó al vacío. pic.twitter.com/j2xvPP2pX8 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 30, 2026

El accidente del guía turístico en Brasil

La víctima fue identificada como Caio Rocha Aguiar Arrabal, quien se desempeñaba como parte del equipo de coordinación que guiaba a un contingente de personas oriundas de la localidad de Araruama. De acuerdo con los reportes de los medios locales, era la primera ocasión en que el hombre realizaba dicho trayecto y su intención al trepar a una roca en la cumbre era tomarse una fotografía para registrar el momento.

El lamentable accidente quedó registrado en un video filmado por una de las integrantes de la comitiva, donde se observa el instante en que el sujeto intentó girar el cuerpo para descender de frente, momento en el que perdió la estabilidad y se precipitó por el barranco.

Según consignaron fuentes periodísticas de Brasil, el fallecido aún no contaba con la habilitación formal ni la credencial correspondiente para ejercer la actividad de guía turístico de manera oficial. Su presencia en la excursión de ese domingo respondía a una instancia de entrenamiento y reconocimiento del terreno para familiarizarse con las complejidades de la ruta.

El accidente desencadenó una respuesta inmediata por parte de las autoridades de emergencia, articulando un operativo conjunto entre los efectivos del Cuerpo de Bomberos y el personal técnico de la Defensa Civil de la municipalidad de Maricá. Las maniobras de asistencia comenzaron cerca de las 11:40 y se prolongaron por un lapso de 4 horas a raíz de los serios obstáculos geográficos de la zona.