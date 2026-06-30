Tragedia teñida con los colores de la Selección argentina: espantosa muerte de una adolescente de 14 años

Ambas motos terminaron en la calle desparramados, con todos los ocupantes con distintos tipos de heridas.

Por las fuertes contusiones presentadas, la chica no pudo recuperarse tendida en la calzada, a la vez que era asistida por personal médico, que había arribado en ambulancia al lugar.

En el lugar de la tragedia trabajaron efectivos policiales y personal de Criminalística para determinar la mecánica del siniestro, mientras que se dispusieron cortes y desvíos en la zona para facilitar las tareas.

Tragedia en salta: quién era la adolescente que murió en un accidente

La adolescente que perdió la vida en un accidente que enlutó toda la ciudad de General Pizarro, Salta, era Nahir Llanos Cruz, de apenas 14 años de edad.

La terrible tragedia que le arrebató la vida, fue en plena euforia por la nueva victoria que había alcanzado la Selección argentina en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Una larga caravana de autos y motos en Salta, compuesta de hinchas enardecidos, fue el detonante para el destino de Nahir, que murió tras un impacto en moto.

Su partida provocó mucha conmoción entre los presentes, que no podían creer lo sucedido. A su vez, cuando pasaron las horas, su despedida se hizo visible en las redes sociales, con muchísimos mensajes de despedida de amigos, familiares y conocidos.