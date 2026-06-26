"El único que sobreviví fui yo": Mateo perdió a su mamá bajo los escombros en el terremoto de Venezuela

"Fui el único que sobreviví", dijo ante los rescatistas en medio del shock y del cansancio. Su historia se convirtió en uno de los rostros más representativos del terremoto que golpeó a La Guaira y dejó numerosas víctimas, heridos y familias completamente destruidas.

La tragedia detrás de las cifras

Cada balance oficial habla de cientos de fallecidos, miles de heridos y edificios colapsados. Sin embargo, detrás de esos números hay historias como la de Mateo, que reflejan el verdadero impacto humano del terremoto que sacudió a Venezuela.

El niño no solo sobrevivió a una de las peores tragedias recientes que vivió el país, sino que además deberá enfrentar la pérdida más difícil de su vida desde una edad muy temprana.

UNICEF advirtió sobre la situación crítica de millones de niños y niñas que viven en las áreas más golpeadas por la emergencia. La organización remarcó la urgencia de asegurarles protección, atención médica, acceso a agua potable, espacios seguros y acompañamiento psicológico para poder afrontar las consecuencias del desastre.

Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia a los damnificados, el caso de Mateo recuerda que los desastres naturales dejan mucho más que daños materiales: también cambian para siempre la vida de quienes logran sobrevivir.