Unicef alertó que 3,9 millones de niños fueron afectados por los terremotos en Venezuela

Unicef busca ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto de Venezuela.

La directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, expresó su preocupación por la situación y pidió que la protección de la infancia sea una prioridad durante la respuesta a la emergencia.

UNICEF advirtió sobre los riesgos que enfrentan los niños

"Las imágenes que estamos viendo desde Venezuela y los testimonios que escuchamos de nuestros colegas sobre el terreno son desgarradores", afirmó Russell.

La funcionaria sostuvo que los pensamientos del organismo están con las familias que perdieron a sus seres queridos y con quienes vieron sus vidas alteradas por el desastre. Además, remarcó que la seguridad, la protección y el bienestar de los niños deben mantenerse en el centro de todas las acciones de asistencia.

Unicef explicó que, tras un desastre de estas características, los menores enfrentan un mayor riesgo de sufrir lesiones, separación de sus familias, desplazamientos forzados, afectaciones emocionales y la interrupción de servicios esenciales como la atención médica, el acceso al agua potable, la educación y los sistemas de protección.

Según Unicef, más de 4 millones de niños y niñas fueron afectados por el terremoto. Foto: redes sociales

La asistencia humanitaria ya comenzó

El organismo informó que miles de familias requerirán ayuda urgente mientras continúan las evaluaciones sobre los daños ocasionados por los terremotos.

En ese contexto, Unicef trabaja junto a las autoridades venezolanas y organizaciones asociadas para relevar las necesidades más urgentes y garantizar el acceso a atención sanitaria, agua segura, apoyo psicosocial, servicios de protección y espacios seguros para niños, niñas y adolescentes.

La organización recordó además que ya mantenía un programa de asistencia humanitaria en Venezuela antes de los terremotos. El llamamiento de Acción Humanitaria para la Infancia 2026 asciende a 137,6 millones de dólares, aunque hasta el momento solo cuenta con un 35% de financiamiento, lo que podría dificultar la respuesta ante la emergencia.

Sobre Unicef

El organismo de las Naciones Unidas para la infancia trabaja para proteger los derechos de todos los niños y niñas, especialmente los más desfavorecidos, en todas partes y en los lugares más difíciles de alcanzar. En más de 190 países y territorios, hacemos todo lo necesario para ayudar a la infancia a sobrevivir, prosperar y desarrollar su potencial.

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