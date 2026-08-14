Eran trillizas, pero solo una sobrevivió al terremoto de Colombia

Los padres de las trillizas también murieron en el terremoto.

El difícil momento

Ana María guio a los rescatistas tras el temblor. La sobreviviente indicó la ubicación exacta de cada miembro de la familia. "Ella por eso sabe que Sofía falleció", explicó March. La joven se recupera de una cirugía en el hospital sin conocer aún el destino final de Isabella ni de sus padres.

Personal de atención psicológica evalúa el momento adecuado para comunicar las noticias. "Aún no sabe la magnitud de todo lo que pasó", detalló su tía. Las primas acompañan a la joven ante sus constantes preguntas sobre el resto de la familia.

La reconstrucción de la familia

Jairo Saavedra y Vicky Caycedo sumaban 40 años en pareja. "Ese amor era inmensurable, y prueba de ello es que murieron juntos, abrazados", relató March. Los rescatistas hallaron los restos de ambos en esa posición. Diego Caycedo, hermano de Vicky, también murió a causa del derrumbe.

"Jairo y Vicky eran solo alegría, sonrisas, y las trillizas heredaron exactamente eso", recordó March. La familia movilizó recursos desde Florida para facilitar las labores de rescate en Cali. También iniciaron una recaudación de fondos destinada a la recuperación de Ana María.

"Primero que todo, ya no va a volver su familia", lamentó la familiar. El hogar quedó destruido por completo. Ana María deberá iniciar de nuevo su vida con un profundo dolor psicológico. March agradeció en redes sociales cada oración, mensaje y las donaciones recibidas para enfrentar la enorme tragedia.