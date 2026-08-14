Eran trillizas, pero solo una sobrevivió al terremoto de Colombia

El terremoto registrado en Colombia terminó con la vida de Jairo Saavedra, Vicky Caycedo y dos de sus hijas. La familia habitaba un edificio de cuatro pisos en Cali. El sismo de magnitud 7.4 provocó el colapso total de la estructura durante la evacuación. Las trillizas Ana María, Isabella y Sofía llevaban 23 años inseparables hasta el desastre.
Rescate tardío
Los equipos de emergencia encontraron a Ana María con vida entre los escombros. La joven fue hospitalizada con lesiones diversas. Sofía falleció en la zona de las escaleras del edificio. Los familiares confirmaron el jueves por la noche el fallecimiento de Isabella.
Diana March Espinosa es prima del padre de las jóvenes. La mujer dialogó con Noticias Telemundo desde Miami sobre la historia. "Desde chiquitas, pues desde que nacieron, han estado las tres, las trillis, siempre las tres juntas", declaró. Las hermanas planeaban cursar la misma carrera universitaria.
El difícil momento
Ana María guio a los rescatistas tras el temblor. La sobreviviente indicó la ubicación exacta de cada miembro de la familia. "Ella por eso sabe que Sofía falleció", explicó March. La joven se recupera de una cirugía en el hospital sin conocer aún el destino final de Isabella ni de sus padres.
Personal de atención psicológica evalúa el momento adecuado para comunicar las noticias. "Aún no sabe la magnitud de todo lo que pasó", detalló su tía. Las primas acompañan a la joven ante sus constantes preguntas sobre el resto de la familia.
La reconstrucción de la familia
Jairo Saavedra y Vicky Caycedo sumaban 40 años en pareja. "Ese amor era inmensurable, y prueba de ello es que murieron juntos, abrazados", relató March. Los rescatistas hallaron los restos de ambos en esa posición. Diego Caycedo, hermano de Vicky, también murió a causa del derrumbe.
"Jairo y Vicky eran solo alegría, sonrisas, y las trillizas heredaron exactamente eso", recordó March. La familia movilizó recursos desde Florida para facilitar las labores de rescate en Cali. También iniciaron una recaudación de fondos destinada a la recuperación de Ana María.
"Primero que todo, ya no va a volver su familia", lamentó la familiar. El hogar quedó destruido por completo. Ana María deberá iniciar de nuevo su vida con un profundo dolor psicológico. March agradeció en redes sociales cada oración, mensaje y las donaciones recibidas para enfrentar la enorme tragedia.
En pocas palabras
- Tragedia familiar: un terremoto en Colombia cobró la vida de una familia, sobreviviendo solo una de las trillizas.
- Rescate y recuperación: Ana María, la única trilliza sobreviviente, fue rescatada y hospitalizada mientras se recupera y se enfrenta a la pérdida de su familia.
- Vínculos familiares: los padres de las trillizas fallecieron juntos, abrazados, y la familia busca reconstruir la vida de Ana María tras el devastador evento.