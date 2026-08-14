Por el terremoto en Colombia ya se registraron 281 muertos y 87.000 viviendas afectadas

Tras el terremoto de 7,4 grados las búsquedas de desaparecidos continúan con recursos nacionales e internacionales.

Ya identificaron a 246 víctimas

El Instituto de Medicina Legal informó que recibió 260 cuerpos provenientes de distintos municipios de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

De ese total, fueron identificadas 246 víctimas, entre ellas 17 menores de edad. Además, 222 cuerpos ya fueron entregados a sus familias.

Mientras continúa el relevamiento de las zonas afectadas, los equipos de búsqueda y rescate trabajan en tierra con el apoyo de perros entrenados para localizar a posibles sobrevivientes o personas desaparecidas.

Miles de viviendas destruidas y edificios afectados

Colombia utiliza tecnología satelital con imágenes de alta definición para evaluar los daños provocados por el terremoto en ciudades y localidades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

Según el relevamiento oficial, el desastre dejó:

12.584 viviendas destruidas

74.873 viviendas averiadas

172 edificios colapsados

2.198 centros educativos afectados

825 centros comunitarios afectados

216 centros de salud afectados

71 acueductos afectados

29 entidades bancarias afectadas

5 aeropuertos afectados

El gobierno prepara ayuda para los damnificados

El ministro de Vivienda colombiano, Jaime Beltrán, anunció un paquete de medidas para asistir a las familias afectadas.

Colombia asiste con diferentes recursos a las víctimas del terremoto de 7,4 grados.

Entre las acciones previstas se encuentra la entrega urgente de subsidios de alquiler para quienes perdieron sus viviendas. También se firmará un decreto destinado a aliviar el pago de los servicios públicos.

Además, el gobierno anunció la creación de un banco de materiales y el envío de equipos profesionales para evaluar las viviendas dañadas y determinar cuáles pueden ser mejoradas y cuáles deberán ser demolidas y reconstruidas.

El sector empresarial también colaborará con maquinaria para las tareas de remoción de escombros, mientras los equipos de emergencia mantienen los operativos de búsqueda en las zonas más afectadas tras el terremoto.