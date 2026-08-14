Por el terremoto en Colombia ya se registraron 281 muertos y 87.000 viviendas afectadas

Al menos 281 personas murieron como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes pasado, según informó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, durante una conferencia de prensa en Bogotá.
El mandatario señaló que 44.936 familias resultaron afectadas por el fuerte movimiento sísmico y confirmó que 3.971 personas permanecen heridas en centros médicos.
La prioridad del gobierno, explicó De la Espriella, es avanzar con la búsqueda de las personas que todavía permanecen desaparecidas bajo los escombros. Para esas tareas se utilizan recursos nacionales y también asistencia internacional.
Ya identificaron a 246 víctimas
El Instituto de Medicina Legal informó que recibió 260 cuerpos provenientes de distintos municipios de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.
De ese total, fueron identificadas 246 víctimas, entre ellas 17 menores de edad. Además, 222 cuerpos ya fueron entregados a sus familias.
Mientras continúa el relevamiento de las zonas afectadas, los equipos de búsqueda y rescate trabajan en tierra con el apoyo de perros entrenados para localizar a posibles sobrevivientes o personas desaparecidas.
Miles de viviendas destruidas y edificios afectados
Colombia utiliza tecnología satelital con imágenes de alta definición para evaluar los daños provocados por el terremoto en ciudades y localidades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.
Según el relevamiento oficial, el desastre dejó:
- 12.584 viviendas destruidas
- 74.873 viviendas averiadas
- 172 edificios colapsados
- 2.198 centros educativos afectados
- 825 centros comunitarios afectados
- 216 centros de salud afectados
- 71 acueductos afectados
- 29 entidades bancarias afectadas
- 5 aeropuertos afectados
El gobierno prepara ayuda para los damnificados
El ministro de Vivienda colombiano, Jaime Beltrán, anunció un paquete de medidas para asistir a las familias afectadas.
Entre las acciones previstas se encuentra la entrega urgente de subsidios de alquiler para quienes perdieron sus viviendas. También se firmará un decreto destinado a aliviar el pago de los servicios públicos.
Además, el gobierno anunció la creación de un banco de materiales y el envío de equipos profesionales para evaluar las viviendas dañadas y determinar cuáles pueden ser mejoradas y cuáles deberán ser demolidas y reconstruidas.
El sector empresarial también colaborará con maquinaria para las tareas de remoción de escombros, mientras los equipos de emergencia mantienen los operativos de búsqueda en las zonas más afectadas tras el terremoto.
En pocas palabras
- 281 muertos: El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia dejó además 3.971 heridos y 87.000 viviendas afectadas.
- Búsqueda de desaparecidos: Continúa el rastrillaje de personas bajo los escombros con perros entrenados y asistencia internacional.
- Ayuda oficial: El gobierno prepara subsidios de alquiler y un banco de materiales para asistir a los damnificados.