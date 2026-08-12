¿Argentina está preparada para un gran terremoto? La contundente advertencia de un geólogo

Un edificio completamente derrumbado tras el terremoto en Colombia. Foto: archivo

Terremotos en Argentina: qué dijo el geólogo sobre el riesgo

Consultado específicamente sobre la posibilidad de que un terremoto de características similares ocurra en Argentina, Folguera fue contundente: “Absolutamente”.

El especialista recordó que el país posee fallas geológicas importantes y antecedentes de terremotos destructivos, especialmente en Mendoza y San Juan. Entre ellos mencionó el terremoto ocurrido en San Juan en 1944, además de otros movimientos registrados durante los siglos XIX y XX.

“Tenemos un historial de terremotos destructivos y de fallas conocidas cuyo desplazamiento produce estos tipos de magnitudes”, sostuvo.

El desastre tras el terremoto en Colombia. Foto: archivo

Folguera también se refirió a la actividad del volcán Puracé, que había atravesado una fase importante de actividad antes del terremoto. Según consideró, es muy probable que exista algún tipo de vinculación entre ambos fenómenos, aunque aclaró que se requieren análisis geológicos para determinarla.

¿Se puede saber cuándo ocurrirá?

Por el momento, la ciencia no puede establecer con precisión cuándo se producirá un terremoto. Sí permite identificar regiones con mayor riesgo y localizar fallas activas.

En ese sentido, esa información resulta clave para la prevención, especialmente mediante normas de construcción adecuadas para las zonas sísmicamente expuestas.

El geólogo señaló, además, que los avances tecnológicos podrían permitir desarrollar sistemas de pronóstico más precisos en el futuro, aunque esa posibilidad todavía no existe con suficiente exactitud.