¿Argentina está preparada para un gran terremoto? La contundente advertencia de un geólogo

El terremoto que afectó a Colombia volvió a poner bajo la lupa la actividad sísmica en América Latina. En ese contexto, el geólogo Andrés Folguera analizó el fenómeno y advirtió que Argentina también puede sufrir terremotos de gran magnitud.
En diálogo con Cadena 3, el especialista explicó que los terremotos registrados recientemente en Venezuela y Colombia no están relacionados entre sí. Según detalló, el fenómeno venezolano respondió a un proceso asociado a la subducción, mientras que Colombia tiene un historial de movimientos sísmicos importantes.
“Colombia tiene una sucesión de eventos de esta magnitud y mayores también”, señaló Folguera. Como antecedentes, mencionó un terremoto de magnitud 8,1 ocurrido en 1979 y otro de 7,1 registrado en 1999.
Terremotos en Argentina: qué dijo el geólogo sobre el riesgo
Consultado específicamente sobre la posibilidad de que un terremoto de características similares ocurra en Argentina, Folguera fue contundente: “Absolutamente”.
El especialista recordó que el país posee fallas geológicas importantes y antecedentes de terremotos destructivos, especialmente en Mendoza y San Juan. Entre ellos mencionó el terremoto ocurrido en San Juan en 1944, además de otros movimientos registrados durante los siglos XIX y XX.
“Tenemos un historial de terremotos destructivos y de fallas conocidas cuyo desplazamiento produce estos tipos de magnitudes”, sostuvo.
Folguera también se refirió a la actividad del volcán Puracé, que había atravesado una fase importante de actividad antes del terremoto. Según consideró, es muy probable que exista algún tipo de vinculación entre ambos fenómenos, aunque aclaró que se requieren análisis geológicos para determinarla.
¿Se puede saber cuándo ocurrirá?
Por el momento, la ciencia no puede establecer con precisión cuándo se producirá un terremoto. Sí permite identificar regiones con mayor riesgo y localizar fallas activas.
En ese sentido, esa información resulta clave para la prevención, especialmente mediante normas de construcción adecuadas para las zonas sísmicamente expuestas.
El geólogo señaló, además, que los avances tecnológicos podrían permitir desarrollar sistemas de pronóstico más precisos en el futuro, aunque esa posibilidad todavía no existe con suficiente exactitud.
En pocas palabras
- Riesgo sísmico: Argentina posee fallas geológicas importantes y antecedentes de terremotos destructivos.
- Pronóstico limitado: la ciencia aún no puede predecir con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto.
- Prevención clave: la identificación de zonas de riesgo y normas de construcción son fundamentales.