La historia del modelo argentino que se salvó en Colombia: "La cama se movía y bajamos 13 pisos corriendo"

El terremoto que sacudió Colombia tuvo epicentro en el departamento de Chocó y alcanzó una magnitud de 7,4. El movimiento se sintió en distintas ciudades y provocó evacuaciones preventivas, aunque en Medellín, donde estaba Simón, la situación fue mucho más leve y no hubo derrumbes.

Para Simón, la experiencia del terremoto fue impactante

Pero para el joven argentino la experiencia fue impactante, especialmente por encontrarse lejos de casa y en un edificio de 13 pisos.

“Las escaleras estaban bastante colapsadas. La gente estaba medio en pánico y por eso pudo ser medio rápida la evacuación. Estaban todos muy asustados”, relató.

Simón reconoce que al principio no alcanzaba a dimensionar lo que estaba ocurriendo. Había despertado de golpe y todavía intentaba entender por qué la cama se movía. Fue cuando comenzó a mirar a quienes lo rodeaban que comprendió que el susto era mucho más grande.

Simón, a la derecha, junto a otros compañeros modelos. "Me asusté", dijo. Foto: gentileza

“Veía a la gente con mucha cara de susto, mujeres llorando. Si bien estaba en shock porque veía a la gente muy angustiada, no entendía muy bien qué pasaba y pensé que podía ser algo grave cuando vi a esas personas tan mal”, recordó.

Finalmente pudo salir del edificio junto a sus compañeros. El susto pasó, pero quedó la sensación de que en cualquier momento podía volver a ocurrir.

Después del terremoto comenzaron las advertencias sobre posibles réplicas. Simón asegura que no se alarmó demasiado, aunque admite que la experiencia le dejó cierta inquietud.

"Estoy más tranquilo, pero el susto queda"

“Ahora estoy muy tranquilo, pero me queda un poco ese susto de que vuelva a pasar algo porque las imágenes en otras ciudades son muy impactantes”, dijo.

Simón llegó a Medellín para trabajar como modelo. En Argentina trabaja con la agencia Sum Models y en Colombia con Row. Su estadía está prevista hasta el 16 de octubre.

Simón llegó a Medellín para trabajar como modelo. En Argentina es parte de la agencia Sum Models y en Colombia de Row. Su estadía está prevista hasta el 16 de octubre.

Hace apenas tres semanas había llegado a una ciudad nueva, con un trabajo nuevo y lejos de su familia. No imaginaba que una de sus primeras experiencias en Colombia iba a ser despertarse en un piso 13 con la cama moviéndose y terminar corriendo escaleras abajo junto a decenas de personas.

Por suerte, en Medellín no pasó a mayores. Pero para este bahiense de 19 años, el primer gran susto de su vida lejos de la Argentina ya quedó guardado como una historia difícil de olvidar.