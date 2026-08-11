Una buena noticia en Colombia tras el terremoto: apareció el juvenil del Deportivo Pereira que era buscado

Hay una buena noticia tras el terremoto de 7,4 grados en Colombia que dejó 240 muertos hasta el momento. El juvenil del Deportivo Pereira menor de 20 años Miguel Palacios se había perdido tras el sismo y en las últimas horas fue encontrado sano y salvo.
El joven jugador había preocupado a todos. Es que había terminado su entrenamiento y volvió a su barrio cuando se perdió todo contacto con él. Ante la falta de noticias, la dirigencia del club puso en marcha un operativo para encontrar al futbolista, mientras el plantel profesional se encontraba en Barranquilla para disputar su partido ante Junior, a más de 1.000 kilómetros del epicentro del sismo, de 7,4 grados.
Pereira fue la ciudad más afectada por el tremendo sismo, que también provocó la postergación del partido entre River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.
El juvenil Miguel Pereira se había perdido tras el terremoto
"Hay un jugador, de nombre Miguel Palacios, que después de su entrenamiento se fue para su barrio y, de ahí en adelante, no hemos podido saber nada de él. Estamos todos muy preocupados acá en el grupo de jugadores, todos averiguando”, había dicho el técnico Arturo Reyes en el programa Medio tiempo de Win Sports.
Posteriormente el periodista Alexis Rodríguez confirmó en WIN Sports que Palacios había sido localizado junto a su familia y que se encontraba en buenas condiciones tras el desastre natural.
¿Por qué se había perdido Palacios? Es que se había quedado sin batería en su teléfono celular.
La buena noticia en Colombia llevó tranquilidad a Deportivo Pereira en medio de una situación de preocupación general, ya que las familias de los integrantes del club también se encontraban bien, aunque algunas personas tuvieron que abandonar temporalmente sus departamentos por daños en determinados edificios.
En pocas palabras
- Sismo en Colombia: Un juvenil del Deportivo Pereira, Miguel Palacios, fue hallado sano y salvo tras un terremoto de 7,4 grados.
- Desaparición y Hallazgo: El jugador perdió contacto tras entrenar y fue encontrado junto a su familia, superando la preocupación general.
- Causa de la Pérdida: La incomunicación se debió a que el teléfono celular de Miguel Palacios se quedó sin batería.