Una buena noticia en Colombia tras el terremoto: apareció el juvenil del Deportivo Pereira que era buscado

El juvenil Miguel Pereira se había perdido tras el terremoto

"Hay un jugador, de nombre Miguel Palacios, que después de su entrenamiento se fue para su barrio y, de ahí en adelante, no hemos podido saber nada de él. Estamos todos muy preocupados acá en el grupo de jugadores, todos averiguando”, había dicho el técnico Arturo Reyes en el programa Medio tiempo de Win Sports.

Posteriormente el periodista Alexis Rodríguez confirmó en WIN Sports que Palacios había sido localizado junto a su familia y que se encontraba en buenas condiciones tras el desastre natural.

¿Por qué se había perdido Palacios? Es que se había quedado sin batería en su teléfono celular.

La buena noticia en Colombia llevó tranquilidad a Deportivo Pereira en medio de una situación de preocupación general, ya que las familias de los integrantes del club también se encontraban bien, aunque algunas personas tuvieron que abandonar temporalmente sus departamentos por daños en determinados edificios.