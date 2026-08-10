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Copa Libertadores

Independiente Rivadavia juega con Fluminense en el Maracaná por la ida de los octavos de la Libertadores

El motivado Independiente Rivadavia visita este martes a las 19 de Argentina al Fluminense de Brasil, por el partido de ida de la Copa Libertadores

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Los hinchas le hicieron el aguante a Independiente Rivadavia en Brasil antes del partido con Fluminense.

Los hinchas le hicieron el aguante a Independiente Rivadavia en Brasil antes del partido con Fluminense.

En el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia se verá las caras con Fluminense. El encuentro se disputará este martes, desde las 19 de Argentina, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

Cristian Garay, de Chile, será el árbitro encargado de impartir justicia en el duelo entre brasileños y argentinos. La previa, el partido y el post serán transmitidos por Radio Nihuil. Disney + Premium y Fox Sports emitirán el juego por TV.

Los jugadores de Independiente Rivadavia saludaron a los hinchas en la puerta del hotel en Brasil.

Los jugadores de Independiente Rivadavia saludaron a los hinchas en la puerta del hotel en Brasil.

Independiente Rivadavia llega de la mejor manera al Maracaná. Lleva 7 puntos en 4 fechas disputadas en el Torneo Clausura. Ganó ante Huracán y Estudiantes de Río Cuarto, empató ante Atlético Tucumán y perdió ante Sarmiento.

En la fase de grupos de la Libertadores, el equipo orientado por Alfredo Berti fue primero en su grupo con 16 puntos, producto de 5 triunfos y 1 empate.

Independiente Rivadavia va por otro Maracanazo

Independiente Rivadavia se impuso por 2-1 sobre el Flu en la segunda fecha de la fase de grupos disputada en el Maracaná, con goles de Fabrizio Sartori y Álex Arce. Mientras que en el partido jugado en el estadio Malvinas Argentinas por la cuarta jornada, fue igualdad 1-1.

Álex Arce viene de marcar un doblete en el triunfo de la Lepra sobre Estudiantes de Río Cuarto.

Álex Arce viene de marcar un doblete en el triunfo de la Lepra sobre Estudiantes de Río Cuarto.

Mientras que Fluminense quedó segundo en la fase de grupos del Grupo C, por detrás de la Lepra. De los 6 encuentros disputados, ganó 2, empató 2 y perdió la misma cantidad. El equipo dirigido por el argentino Luis Zubeldía viene de igualar 1-1 ante Botafogo por el Brasileirao, donde está en el 4° puesto con 35 unidades.

Mientras que el cotejo de vuelta tendrá lugar el martes 18 de agosto a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas.

Probables formaciones:

  • Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio da Silva, Jemmes, René; Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Luciano Acosta, Jeferson Savarino; Castillo o Kennedy. DT: Luis Zubeldía.
  • Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi; Leonel Bucca, Tomás Bottari, Matías Fernández; Fabrizio Sartori o Maximiliano Salas, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.
  • Estadio: Maracaná.
  • Árbitro: Cristian Garay (Chile).
  • Hora: 19.
  • TV: Fox Sports.
  • VAR: Fernando Vejar (Chile).

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