Independiente Rivadavia juega con Fluminense en el Maracaná por la ida de los octavos de la Libertadores

En la fase de grupos de la Libertadores, el equipo orientado por Alfredo Berti fue primero en su grupo con 16 puntos, producto de 5 triunfos y 1 empate.

Independiente Rivadavia va por otro Maracanazo

Independiente Rivadavia se impuso por 2-1 sobre el Flu en la segunda fecha de la fase de grupos disputada en el Maracaná, con goles de Fabrizio Sartori y Álex Arce. Mientras que en el partido jugado en el estadio Malvinas Argentinas por la cuarta jornada, fue igualdad 1-1.

Álex Arce viene de marcar un doblete en el triunfo de la Lepra sobre Estudiantes de Río Cuarto. Foto: Martín Pratava/ Diario UNO

Mientras que Fluminense quedó segundo en la fase de grupos del Grupo C, por detrás de la Lepra. De los 6 encuentros disputados, ganó 2, empató 2 y perdió la misma cantidad. El equipo dirigido por el argentino Luis Zubeldía viene de igualar 1-1 ante Botafogo por el Brasileirao, donde está en el 4° puesto con 35 unidades.

Mientras que el cotejo de vuelta tendrá lugar el martes 18 de agosto a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas.

Probables formaciones: