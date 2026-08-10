Boca recibió una oferta formal por Changuito Zeballos a 4 meses del término de su contrato

Ahora es el Celta de Vigo el que quiere contar con él. Para ello, le realizó una propuesta a Boca y, teniendo en cuenta que el jugador puede irse gratis al conjunto español, las pretensiones deberán bajar.

La primera propuesta de Celta fue de 5 millones de euros (unos 6 millones de dólares), pero ante la negativa del Xeneize es que desde España ofertaron 8 millones de dólares; por lo que los equipos tendrán que acercar los montos en las próximas horas para que el mediocampista de 24 años pueda continuar su carrera en el Viejo Continente.

El director deportivo del Celta de Vigo, Marcos Garcés, dialogó con Olé e hizo hincapié en el interés sobre Changuitos: "Es uno de los jugadores que estamos viendo".

"Para nosotros y el entrenador es muy necesario traer un jugador arriba que nos dé desequilibrio, habilidad en el uno contra uno y nos ayude a abrir defensas cerradas", agregó.

Changuito Zeballos le convirtió un gol muy importante a River, pero se irá por la puerta chica de Boca.

Los números de Exequiel Zeballos en Boca

Changuito Zeballos debutó en Boca en noviembre de 2020 donde alcanzó a disputar 140 partidos, con 6.366 minutos acumulados.

Logró convertir 16 tantos (uno de ellos muy recordado a River) y relizó 16 asistencias. En cuanto a títulos, ganó 5: