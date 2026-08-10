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Boca recibió una oferta formal por Changuito Zeballos a 4 meses del término de su contrato

Changuito Zeballos está terminando su vínculo con Boca y desde el club recibieron una nueva oferta por él

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Changuito Zeballos dejó la impresión que podría haber hecho más en Boca.

Changuito Zeballos dejó la impresión que podría haber hecho más en Boca.

Boca tiene una política muy concreta con los jugadores que no renuevan sus contratos: no juegan más. Es por eso que Exequiel Zeballos está colgado y no volvió a ponerse la camiseta del Xeneize; no obstante, el mediocampista desea que el club pueda obtener una ganancia por su partida.

Ante este panorama, fue el Celta de Vigo que se sumó a la carrera para contar con sus servicios. Ahora resta esperar si es del gusto de la dirigencia presidida por Juan Román Riquelme.

Changuito Zeballos continuar&aacute; su carrera fuera de Boca tras no querer renovar.

Changuito Zeballos continuará su carrera fuera de Boca tras no querer renovar.

La oferta formal que recibió Boca por Changuito Zeballos

El 31 de diciembre de 2026, Changuito Zeballos tendrá nuevo club, aunque por el momento no se sabe cuál será. El Napoli había consultado por el jugador, pero todo parece indicar que se bajó de la pelea.

Ahora es el Celta de Vigo el que quiere contar con él. Para ello, le realizó una propuesta a Boca y, teniendo en cuenta que el jugador puede irse gratis al conjunto español, las pretensiones deberán bajar.

La primera propuesta de Celta fue de 5 millones de euros (unos 6 millones de dólares), pero ante la negativa del Xeneize es que desde España ofertaron 8 millones de dólares; por lo que los equipos tendrán que acercar los montos en las próximas horas para que el mediocampista de 24 años pueda continuar su carrera en el Viejo Continente.

El director deportivo del Celta de Vigo, Marcos Garcés, dialogó con Olé e hizo hincapié en el interés sobre Changuitos: "Es uno de los jugadores que estamos viendo".

"Para nosotros y el entrenador es muy necesario traer un jugador arriba que nos dé desequilibrio, habilidad en el uno contra uno y nos ayude a abrir defensas cerradas", agregó.

Changuito Zeballos le convirti&oacute; un gol muy importante a River, pero se ir&aacute; por la puerta chica de Boca.

Changuito Zeballos le convirtió un gol muy importante a River, pero se irá por la puerta chica de Boca.

Los números de Exequiel Zeballos en Boca

Changuito Zeballos debutó en Boca en noviembre de 2020 donde alcanzó a disputar 140 partidos, con 6.366 minutos acumulados.

Logró convertir 16 tantos (uno de ellos muy recordado a River) y relizó 16 asistencias. En cuanto a títulos, ganó 5:

  • Copa de la Liga 2020.
  • Copa Argentina 2020.
  • Copa de la Liga 2022.
  • Campeonato 2022.
  • Supercopa Argentina 2023.

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