Julia, la hija de Alfredo Berti: feliz por la continuidad de su papá en la Lepra y lista para alentar en Brasil

Julia Berti, lista para apoyar a Independiente Rivadavia ante Fluminense y contenta por la renovación de Alfredo en el Azul hasta 2028
En el primer compromiso en el Maracaná, Julia Berti estuvo presente en lo que fue victoria de la Lepra por 2 a 1 ante Fluminense en la ida de la fase de grupos. Este miércoles, la hija del DT volverá a vivir una jornada única para el Azul. "De vuelta acá, apoyando a mi papá. De aquel partido queda un recuerdo espectacular, nos fuimos muy contentos y esperemos que pase lo mismo esta vez".
"Siempre lo apoyo en todos lados pero estoy agradecida de poder estar acá", sumó Julia Berti desde el hall del Windsor Barra Hotel, en Barra de Tijuca, donde se hospeda la delegación de Independiente Rivadavia en Brasil.
Sobre la continuidad de Alfredo Berti en Independiente Rivadavia, Julia Berti demostró toda la felicidad que le despierta que su padre permanezca en el club que tanto cariño le da. "Yo no sabía nada. Siempre lo molesto todo el tiempo para que se quede en Independiente. Si sale una propuesta yo le digo 'no, no me gusta tanto' (risas). Ese día que lo anunciaron, yo también me enteré y me quedé súper contenta".