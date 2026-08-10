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Julia, la hija de Alfredo Berti: feliz por la continuidad de su papá en la Lepra y lista para alentar en Brasil

La hija de Alfredo Berti palpitó el duelo ante Fluminense por Copa Libertadores y se refirió a la renovación del DT con Independiente Rivadavia

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Alfredo Berti y su hija Julia, siempre juntos en el camino de Independiente Rivadavia.

Alfredo Berti y su hija Julia, siempre juntos en el camino de Independiente Rivadavia.

Alfredo Berti es una de las figuras más adoradas por el hincha de Independiente Rivadavia en los últimos años. No solo salvó a la Lepra del descenso al Federal A en 2017 sino que también logró el ascenso a la Primera División en 2023, el campeonato de la Copa Argentina en el 2025 y la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Un laureado DT que ha puesto el nombre de Independiente Rivadavia en lo más alto. Y eso su familia lo sabe, como es el caso de su hija Julia, quien lo acompaña y agradece siempre el apoyo que el hincha Azul le brinda a su papá.

Julia Berti alentó a Independiente Rivadavia en el Maracaná en el cruce de ida por la fase de grupos de Libertadores.

Julia Berti alentó a Independiente Rivadavia en el Maracaná en el cruce de ida por la fase de grupos de Libertadores.

No solo en la calle sino en las redes sociales, cuando Julia Berti comparte algo de Alfredo, los comentarios estallan de cariño hacia el entrenador Azul. "El amor y el cariño que le tienen a mi papá es una locura. Desde mi familia no podemos creerlo, desde que ascendió es todo amor, cariño y apoyo. Estamos muy contentos. Mi papá me dice que suba a las redes algo de él, o veces se da espontáneo, y llegan un montón de mensajes que yo se los muestro. Él le manda saludos a la gente y escucha lo que dicen. Yo les contesto a todos porque es un orgullo muy grande lo que hacen por mi papá".

Julia Berti, lista para apoyar a Independiente Rivadavia ante Fluminense y contenta por la renovación de Alfredo en el Azul hasta 2028

En el primer compromiso en el Maracaná, Julia Berti estuvo presente en lo que fue victoria de la Lepra por 2 a 1 ante Fluminense en la ida de la fase de grupos. Este miércoles, la hija del DT volverá a vivir una jornada única para el Azul. "De vuelta acá, apoyando a mi papá. De aquel partido queda un recuerdo espectacular, nos fuimos muy contentos y esperemos que pase lo mismo esta vez".

"Siempre lo apoyo en todos lados pero estoy agradecida de poder estar acá", sumó Julia Berti desde el hall del Windsor Barra Hotel, en Barra de Tijuca, donde se hospeda la delegación de Independiente Rivadavia en Brasil.

Sobre la continuidad de Alfredo Berti en Independiente Rivadavia, Julia Berti demostró toda la felicidad que le despierta que su padre permanezca en el club que tanto cariño le da. "Yo no sabía nada. Siempre lo molesto todo el tiempo para que se quede en Independiente. Si sale una propuesta yo le digo 'no, no me gusta tanto' (risas). Ese día que lo anunciaron, yo también me enteré y me quedé súper contenta".

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