Julia, la hija de Alfredo Berti: feliz por la continuidad de su papá en la Lepra y lista para alentar en Brasil

Un laureado DT que ha puesto el nombre de Independiente Rivadavia en lo más alto. Y eso su familia lo sabe, como es el caso de su hija Julia, quien lo acompaña y agradece siempre el apoyo que el hincha Azul le brinda a su papá.

Julia Berti alentó a Independiente Rivadavia en el Maracaná en el cruce de ida por la fase de grupos de Libertadores.

No solo en la calle sino en las redes sociales, cuando Julia Berti comparte algo de Alfredo, los comentarios estallan de cariño hacia el entrenador Azul. "El amor y el cariño que le tienen a mi papá es una locura. Desde mi familia no podemos creerlo, desde que ascendió es todo amor, cariño y apoyo. Estamos muy contentos. Mi papá me dice que suba a las redes algo de él, o veces se da espontáneo, y llegan un montón de mensajes que yo se los muestro. Él le manda saludos a la gente y escucha lo que dicen. Yo les contesto a todos porque es un orgullo muy grande lo que hacen por mi papá".