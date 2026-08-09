El Tomba de De Muner acumula un pleno de victorias en el Feliciano Gambarte

"El primer tiempo prácticamente fue todo nuestro y en el segundo tiempo también arrancamos bien, pero bueno, cuando empezás a generar chances y no podés elegir el partido, se te empiezan a juntar un montón de cuestiones. Sabíamos también previamente que habían ganado todos los de arriba, y eso nos obligaba".

"El equipo tiene que jugar con esa presión extra. Nosotros prácticamente no tenemos margen. Necesitábamos sumar de a 3 y ratificar todo lo bueno que habíamos hecho con Ferro. Entonces había un montón de condimentos que terminan influyendo y el equipo, más allá del final, lo supo llevar de muy buena manera".

"Me quiero quedar con las 4 victorias de manera consecutiva, con los 6 triunfos en condición de local desde que estamos acá, algo que nunca me había pasado. Quiero mirar la mitad del vaso lleno, y obviamente que hay cosas que tenemos que mejorar".

De Muner y su cuerpo técnico llevaron al Tomba a una racha de victorias. Foto: Cristian Lozano/UNO

"Hay que saber sufrir y también saber disfrutar y valorar, porque la verdad es que estamos en un momento relativamente bueno. Nos costó mucho generar un equipo confiable, que vaya sumando, y esa mentalidad era algo que por ahí se había perdido, sobre todo en los últimos meses. Hay una mochila en la espalda de todos nosotros y hay que llevarla día a día, y a la vez tenemos la exigencia de ir mejorando, y consiguiendo resultados para no perderle pisada a los de arriba"

"La vara en está muy alta y todo eso lo cargamos en la mochila. Nos hacemos cargo, y hay cosas para mejorar. Después, me parece que el gol de ellos es una licencia nuestra y es lo que lo termina poniendo en partido a Chaco".

"Teníamos más el partido para liquidarlo, pero bueno, después te empiezan a partir el equipo con pelotazos, empezás a perder la segunda pelota, te tiran centros y se hace difícil".

Los 12 partidos invicto de Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte