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Primera Nacional

El Tomba de De Muner acumula un pleno de victorias en el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz venció a Chaco For Ever como local, condición en la que el equipo ganó todos los partidos desde que Pablo De Muner asumió la dirección técnica.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
De Muner rescató la importancia de la racha positiva del Tomba.

De Muner rescató la importancia de la racha positiva del Tomba.

Foto: Cristian Lozano/UNO

Godoy Cruz logró este domingo ante Chaco For Ever su 4ta victoria consecutiva en el torneo de la Primera Nacional y la 6ta seguida como local, condición en la que el equipo ganó todos los partidos desde que Pablo De Muner asumió la dirección técnica.

El Tomba de De Muner ganó todo lo que jugó en el estadio Feliciano Gambarte y el Expreso alcanzó un invicto en lo que va del 2026 de 12 partidos en su cancha con 8 victorias y 4 empates. De esas 8 victorias 6 fueron con el actual entrenador y otras dos en el ciclo de Mariano Toedtli.

Desde que Pablo De Muner asumió Godoy Cruz ganó todo lo que jugó en su estadio.

Desde que Pablo De Muner asumió Godoy Cruz ganó todo lo que jugó en su estadio.

Pablo De Muner tras la victoria del Tomba ante Chaco For Ever

"Enfrentamos a un rival durísimo, que con Cravero todavía no había perdido. Más allá de la tabla me parece que enfrentamos a un rival durísimo".

"El primer tiempo prácticamente fue todo nuestro y en el segundo tiempo también arrancamos bien, pero bueno, cuando empezás a generar chances y no podés elegir el partido, se te empiezan a juntar un montón de cuestiones. Sabíamos también previamente que habían ganado todos los de arriba, y eso nos obligaba".

"El equipo tiene que jugar con esa presión extra. Nosotros prácticamente no tenemos margen. Necesitábamos sumar de a 3 y ratificar todo lo bueno que habíamos hecho con Ferro. Entonces había un montón de condimentos que terminan influyendo y el equipo, más allá del final, lo supo llevar de muy buena manera".

"Me quiero quedar con las 4 victorias de manera consecutiva, con los 6 triunfos en condición de local desde que estamos acá, algo que nunca me había pasado. Quiero mirar la mitad del vaso lleno, y obviamente que hay cosas que tenemos que mejorar".

De Muner y su cuerpo técnico llevaron al Tomba a una racha de victorias.

De Muner y su cuerpo técnico llevaron al Tomba a una racha de victorias.

"Hay que saber sufrir y también saber disfrutar y valorar, porque la verdad es que estamos en un momento relativamente bueno. Nos costó mucho generar un equipo confiable, que vaya sumando, y esa mentalidad era algo que por ahí se había perdido, sobre todo en los últimos meses. Hay una mochila en la espalda de todos nosotros y hay que llevarla día a día, y a la vez tenemos la exigencia de ir mejorando, y consiguiendo resultados para no perderle pisada a los de arriba"

"La vara en está muy alta y todo eso lo cargamos en la mochila. Nos hacemos cargo, y hay cosas para mejorar. Después, me parece que el gol de ellos es una licencia nuestra y es lo que lo termina poniendo en partido a Chaco".

"Teníamos más el partido para liquidarlo, pero bueno, después te empiezan a partir el equipo con pelotazos, empezás a perder la segunda pelota, te tiran centros y se hace difícil".

Los 12 partidos invicto de Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte

  • vs. Ciudad de Bolívar 1-1
  • vs. Deportivo Madryn 0-0
  • vs. Ferro 2-1
  • vs. Acassuso 2-1
  • vs. San Miguel 0-0
  • vs. Deportivo Morón 2-2
  • vs. Racing de Córdoba 2-1
  • vs. All Boys 4-0
  • vs. Mitre 2-1
  • vs. Defensores 1-0
  • vs. Central Norte 2-1
  • vs. Chaco For Ever 2-1

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