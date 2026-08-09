La Under Armour Guaymallén 21K le dio calor a la fría y soleada mañana del domingo

Con la salida del sol, cientos de participantes poblaron el Predio de la Virgen para largar la Under Armour Guaymallén 21K. Atletas amateurs y profesionales, familiares y amigos de los corredores se dieron cita en una competencia y una verdadera fiesta familiar, que incluyó actividades recreativas y musicales organizadas por la Municipalidad de Guaymallén.

El evento tuvo 3 modalidades competitivas: 21, 10 y 5 kilómetros, en las que participaron corredores con distintos niveles de experiencia.