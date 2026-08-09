La Under Armour Guaymallén 21K le dio calor a la fría y soleada mañana del domingo

La segunda edición de la carrera de 21K de Guaymallén se llevó a cabo este domingo con el apoyo de Under Armour, Vaypol y el Mendoza Shopping.
La segunda edición de los 21K de Guaymallén contó con el apoyo de Under Armour, Vaypol y el Mendoza Shopping.
La segunda edición de la carrera de 21K de Guaymallén se llevó a cabo este domingo con el apoyo de Under Armour, Vaypol y el Mendoza Shopping.
Con la salida del sol, cientos de participantes poblaron el Predio de la Virgen para largar la Under Armour Guaymallén 21K. Atletas amateurs y profesionales, familiares y amigos de los corredores se dieron cita en una competencia y una verdadera fiesta familiar, que incluyó actividades recreativas y musicales organizadas por la Municipalidad de Guaymallén.
El evento tuvo 3 modalidades competitivas: 21, 10 y 5 kilómetros, en las que participaron corredores con distintos niveles de experiencia.
Además, en el Predio de la Virgen estuvieron presentes la Dirección de Salud de la Municipalidad de Guaymallén y la Federación Argentina de Cardiología (FAC), se llevó a cabo un curso de Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) y el stand de enfermería controló de signos vitales, mientras que la FAC midió riesgo cardiovascular y edad vascular.
El acceso al predio fue habilitado a las 8, media hora antes de la largada de laa edición de la media maratón de Guaymallén. La primera fue en 2024 y el objetivo es potenciar una nueva fecha del calendario de running en la región, y posicionar al departamento como sede de grandes eventos deportivos, además de promover la práctica de deportes.
21K Femenino
21K Masculino
10K Femenino
10K Masculino
5K Femenino
5K Masculino