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La Under Armour Guaymallén 21K le dio calor a la fría y soleada mañana del domingo

La segunda edición de los 21K de Guaymallén contó con el apoyo de Under Armour, Vaypol y el Mendoza Shopping.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los 21K de Guaymallén, a pleno sol a pesar del frío.

Los 21K de Guaymallén, a pleno sol a pesar del frío.

La segunda edición de la carrera de 21K de Guaymallén se llevó a cabo este domingo con el apoyo de Under Armour, Vaypol y el Mendoza Shopping.

Con la salida del sol, cientos de participantes poblaron el Predio de la Virgen para largar la Under Armour Guaymallén 21K. Atletas amateurs y profesionales, familiares y amigos de los corredores se dieron cita en una competencia y una verdadera fiesta familiar, que incluyó actividades recreativas y musicales organizadas por la Municipalidad de Guaymallén.

El evento tuvo 3 modalidades competitivas: 21, 10 y 5 kilómetros, en las que participaron corredores con distintos niveles de experiencia.

Además, en el Predio de la Virgen estuvieron presentes la Dirección de Salud de la Municipalidad de Guaymallén y la Federación Argentina de Cardiología (FAC), se llevó a cabo un curso de Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) y el stand de enfermería controló de signos vitales, mientras que la FAC midió riesgo cardiovascular y edad vascular.

El acceso al predio fue habilitado a las 8, media hora antes de la largada de laa edición de la media maratón de Guaymallén. La primera fue en 2024 y el objetivo es potenciar una nueva fecha del calendario de running en la región, y posicionar al departamento como sede de grandes eventos deportivos, además de promover la práctica de deportes.

Under Armour Guaymallén 21K

21K Femenino

  • 1) Ticiana CAPOVILLA
  • 2) Johana EMMERT
  • 3) Agustina CARRERA
  • 4) Cecilia MONTENEGRO
  • 5) Gabriela PONCE

21K Masculino

  • 1) Javier Ignacio ORTEGO
  • 2) Paolo PIZZOLATTO
  • 3) Rodolfo GUIDOLÍN
  • 4) Luca SORIA
  • 5) Gonzalo RUGGERI

10K Femenino

  • 1) Ailín FUNES
  • 2) Maria Belén ALEGRE
  • 3) Lucía VICIANA
  • 4) Luzmary URBINA
  • 5) Luciana CAMENFORTE

10K Masculino

  • 1) Juan Martín FERNÁNDEZ
  • 2) Emilio MEDINA
  • 3) Michael GIMÉNEZ
  • 4) Fernando MICIELI
  • 5) Nicolás RODRÍGUEZ

5K Femenino

  • 1) Ailén TORRES
  • 2) Camila FERNÁNDEZ
  • 3) Rocío FERREYRA
  • 4) Valentina AGÜERO
  • 5) Abril AGÜERO

5K Masculino

  • 1) Bautista MARIANI
  • 2) Nicolás GARCÍA
  • 3) Gustavo BORQUEZ
  • 4) Pablo DI LORENZO
  • 5) David VERA

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