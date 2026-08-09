Independiente Rivadavia viajó a Río de Janeiro con la ilusión de un nuevo Maracanazo por la Copa Libertadores

Con enorme expectativa y la ilusión de lograr un nuevo Maracanazo el plantel de Independiente Rivadavia viajó a Río de Janeiro donde este martes jugará la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense.
El plantel de Independiente Rivadavia viajó a Río de Janeiro donde este martes jugará la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense.
Con enorme expectativa y la ilusión de lograr un nuevo Maracanazo el plantel de Independiente Rivadavia viajó a Río de Janeiro donde este martes jugará la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense.
Hinchas que se acercaron a despedir a la delegación y otros que compartieron el chárter rumbo a Brasil tiñeron de azul el Aeropuerto Francisco Gabrielli en la previa del viaje del equipo que dirige Alfredo Berti.
Con optimismo en poder conservar el invicto en la Copa, jugadores, dirigentes e hinchas se embarcaron en el vuelo que llegará a Río después de unas 4 horas de vuelo.
Encabezada por el presidente Daniel Vila, recuperado de la cirugía que le impidió viajar a los partidos anteriores del certamen continental, la delegación azul viajó íntegramente vestida con elegante traje azul y no faltaron algunos con la boina característica impuesta por Berti y adoptada como un símbolo de este equipo.
Una vez instalado en la Cidade Maravilhosa el conjunto azul quedará concentrado y este lunes se entrenará a puertas cerradas en las instalaciones del Vasco da Gama en vistas del partido del martes 11 a las 19 que será televisado en vivo por Fox Sports y Disney Plus.
La Lepra quiere seguir haciendo historia en la Copa Libertadores donde atravesó primero e invicto la fase de grupos con 5 victorias y solo un empate, justamente ante Fluminense, en el Malvinas.
El sorteo determinó que Independiente Rivadavia y el Flu vuelvan a encontrarse, esta vez en una instancia eliminatoria a doble partido y aunque el escenario convierte al partido del martes en histórico, lo cierto es que la clasificación recién se definirá una semana después (martes 18) en el Malvinas Argentinas.