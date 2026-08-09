Independiente Rivadavia viajó a Río de Janeiro con la ilusión de un nuevo Maracanazo por la Copa Libertadores

Encabezada por el presidente Daniel Vila, recuperado de la cirugía que le impidió viajar a los partidos anteriores del certamen continental, la delegación azul viajó íntegramente vestida con elegante traje azul y no faltaron algunos con la boina característica impuesta por Berti y adoptada como un símbolo de este equipo.

Una vez instalado en la Cidade Maravilhosa el conjunto azul quedará concentrado y este lunes se entrenará a puertas cerradas en las instalaciones del Vasco da Gama en vistas del partido del martes 11 a las 19 que será televisado en vivo por Fox Sports y Disney Plus.

La utilería de la Lepra rumbo a Río.

Independiente Rivadavia prepara la ida con Fluminense

La Lepra quiere seguir haciendo historia en la Copa Libertadores donde atravesó primero e invicto la fase de grupos con 5 victorias y solo un empate, justamente ante Fluminense, en el Malvinas.

El sorteo determinó que Independiente Rivadavia y el Flu vuelvan a encontrarse, esta vez en una instancia eliminatoria a doble partido y aunque el escenario convierte al partido del martes en histórico, lo cierto es que la clasificación recién se definirá una semana después (martes 18) en el Malvinas Argentinas.