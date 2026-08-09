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Independiente Rivadavia viajó a Río de Janeiro con la ilusión de un nuevo Maracanazo por la Copa Libertadores

El plantel de Independiente Rivadavia viajó a Río de Janeiro donde este martes jugará la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La Lepra viajó a Río.

La Lepra viajó a Río.

Con enorme expectativa y la ilusión de lograr un nuevo Maracanazo el plantel de Independiente Rivadavia viajó a Río de Janeiro donde este martes jugará la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense.

Hinchas que se acercaron a despedir a la delegación y otros que compartieron el chárter rumbo a Brasil tiñeron de azul el Aeropuerto Francisco Gabrielli en la previa del viaje del equipo que dirige Alfredo Berti.

Los hinchas llegaron temprano para despedir al plantel y algunos viajaron en el chárter.

Los hinchas llegaron temprano para despedir al plantel y algunos viajaron en el chárter.

Con optimismo en poder conservar el invicto en la Copa, jugadores, dirigentes e hinchas se embarcaron en el vuelo que llegará a Río después de unas 4 horas de vuelo.

Encabezada por el presidente Daniel Vila, recuperado de la cirugía que le impidió viajar a los partidos anteriores del certamen continental, la delegación azul viajó íntegramente vestida con elegante traje azul y no faltaron algunos con la boina característica impuesta por Berti y adoptada como un símbolo de este equipo.

Una vez instalado en la Cidade Maravilhosa el conjunto azul quedará concentrado y este lunes se entrenará a puertas cerradas en las instalaciones del Vasco da Gama en vistas del partido del martes 11 a las 19 que será televisado en vivo por Fox Sports y Disney Plus.

La utilería de la Lepra rumbo a Río.

La utilería de la Lepra rumbo a Río.

Independiente Rivadavia prepara la ida con Fluminense

La Lepra quiere seguir haciendo historia en la Copa Libertadores donde atravesó primero e invicto la fase de grupos con 5 victorias y solo un empate, justamente ante Fluminense, en el Malvinas.

El sorteo determinó que Independiente Rivadavia y el Flu vuelvan a encontrarse, esta vez en una instancia eliminatoria a doble partido y aunque el escenario convierte al partido del martes en histórico, lo cierto es que la clasificación recién se definirá una semana después (martes 18) en el Malvinas Argentinas.

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