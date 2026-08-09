Nicolás Otamendi cargó contra el arbitraje tras una nueva caída de River

"Hoy hicimos un buen partido en líneas generales, tuvimos el control de la pelota, pero somos conscientes del momento en el que estamos", explicó.

A los 35 minutos hubo una jugada que causó polémica porque el conjunto dirigido por Eduardo Coudet pidió penal, pero el colegiado no estuvo de acuerdo con eso: "A mi criterio y por lo que me dicen todos es un penal claro. Se ve que ni el árbitro ni los del VAR están para una competición como esta. Tenemos que ganarlo dentro del campo, contra todo".

"Los árbitros se quejan de que no tenemos que hablar de ellos, pero nunca asumen un error. No nos están cobrando las chiquitas, nada. No entiendo quién es el encargado de los árbitros pero tenemos que lidiar con eso. Tenemos que pelear contra todos y sumar de a tres", continuó por la misma línea el defensor.

La jugada polémica que reclamó Otamendi

Ni el árbitro ni sus colaboradores consideraron que la jugada que tuvo como protagonista a Ángel Correa era para penal, por lo que no se revisó y no se sancionó.

De igual manera Nicolás Otamendi expresó que se trata de "un momento crítico" y que "cometer los errores costaron tres puntos más".