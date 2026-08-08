Gimnasia y Esgrima perdió ante Instituto y Rigamonti fue la figura

El Lobo no pudo con Instituto. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima, el equipo dirigido por Darío Franco, venía de ganarle 2 a 0 a Unión de Santa Fe como local, pero no pudo repetir esa buena actuación.

Con este resutado, el elenco mendocino lleva seis unidades y está quinto, mientras que Instituto (que cumplió 108 años), lleva nueve puntos y está a uno del líder Vélez. El Lobo está en el puesto 21 de la tabla anual y en los promedios, por lo que no tiene problemas de descenso.

En el primer tiempo Rigamonti sacaba al córner un buen remate a quemarropa de Luna. El equipo cordobés asediaba al Lobo que dirige Darío Franco.

Un tiro de Zeballos se iba alto. Avisaba el Lobo.

Luego Tissera remataba débil desde adentro del área y la atajaba abajo Rigamonti.

A los 11 minutos del complemento Rigamonti salvaba nuevamente su arco con un manotazo y Muñoz la mandaba al córner.

A los 15' Rigamonti le tapaba otro mano a mano a Tissera.

A los 27' el árbitro cometía penal por un empujón de Germán Guiffrey contra Matías Tissera. Pateaba Luna, Rigamonti le atajaba el tiro, el atacante local volvía rematar y el guaradavallas del equipo mendocino la volvía a tapar.

Sin embargo, luego Luna se iba solo y definía por sobre el cuerpo de Rigamonti.

Perdió el Lobo en Córdoba.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Tras jugar con Instituto, el equipo del Parque recibirá a Talleres de Córdoiba el lunes 17 de agosto a las 21.30, por la fecha 5 del certamen.