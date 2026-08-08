Elordi habló de la llegada de Maxi Salas a Independiente Rivadavia: "Sé que se va a adaptar bien a este grupo"

Con relación a la victoria sobre el elenco de Río Cuarto, dijo: "Sabíamos que iba a ser un partido complicado, nos costó bastante entrar por momentos, pero bueno, se consiguió una victoria importante".

"Como siempre vamos partido a partido, hoy sabíamos que teníamos que ganar y vamos un poco más tranquilos a jugar el martes", cerró Elordi. La Lepra jugará "una final" ante Fluminense, por el partido de ida de la Copa Libertadores.

Gonzalo Ríos explicó por qué razón fue reemplazado en Independiente Rivadavia

El volante azul Gonzalo Ríos fue consultado con relación a la razón por la que fue reemplazado en la Lepra en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto. "Tuve un golpe, justo cuando el central iba a rechazar me chocó completo contra el huesito del costado de la rodilla y se me durmió completamente la pierna. Seguí todo lo que pude hasta que vi que no podía dar el cien y nosotros somos un equipo que cada vez que vamos a una pelota es como si fuera la última, entonces el que entraba lo iba a hacer de la mejor manera", dijo.

"Somos un equipo que tiene personalidad, mucho huevo, que intenta jugar y hoy nos tocó un equipo que se metió atrás y nosotros tuvimos la suerte de encontrar en un penal el gol", admitió Ríos con relación al cotejo ante el equipo de Río Cuarto.

"(Álex) Arce es un jugador que nos brinda mucho, estábamos haciendo fuerza para que hiciera el tercero para que se lleve la pelota, pero a nosotros nos viene muy bien que esté con la flechita para arriba", cerró.