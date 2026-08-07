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Torneo Clausura

Independiente Rivadavia, de la mano de Álex Arce, logró un gran triunfo frente a Estudiantes de Río Cuarto

Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Bautista Gargantini, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Álex Arce fue la gran figura de Independiente Rivadavia

Álex Arce fue la gran figura de Independiente Rivadavia

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Independiente Rivadavia le ganó 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto este viernes en el estadio Bautista Gargantini, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Fue el debut del ex delantero de River Maximiliano Salas, que ingresó en el inicio del segundo tiempo.

A los 25’ del complemento Alex Arce marcó el primer gol de penal y aumentó el marcador a los 34’ con una gran definición. Estudiantes de Río Cuarto descontó con un tanto de Gabriel Alanís a los 43’.

Arce la rompió en la Lepra.

Arce la rompió en la Lepra.

Alfredo Berti en el arranque del segundo tiempo mandó a la cancha a Salas, el ex River por Sartori Prieto y formó dupla con Álex Arce en la ofensiva.

El equipo dirigido por Alfredo Berti tras la derrota de visitante ante Sarmiento de Junín salió con mucha decisión a buscar los tres puntos.

La primera situación la tuvo el paraguayo Florentín, y su remate se fue por arriba del travesaño.

El equipo dirigido por Alfredo Berti manejó el juego pero le costó superar la última línea del rival, que se replegó en su campo.

El León de Río Cuarto se defendió ante un equipo que mostró mucha intensidad en su juego.

Maxi Salas debutó en la Lepra.

Maxi Salas debutó en la Lepra.

El equipo visitante, que jugó de rosado, llegó sobre los últimos 15 minutos e inquietó a Nicolás Bolcato.

Osella con un cabezazo tuvo el primero para el Azul y la pelota se fue afuera.

El equipo de Río Cuarto se defendió con mucha gente y casi no atacó a la Lepra.

Independiente Rivadavia encontró el primer gol en forma merecida con el penal que marcó su goleador Arce.

El debutante Maxi Salas tuvo el segundo para la Lepra y tapó Bruera.

Luego apareció nuevamente el paraguayo Arce y con una gran definición anotó el segundo.

Sobre el final descontó el equipo visitante por medio de Alanís.

El equipo de Alfredo Berti con esta victoria sumó su segundo triunfo seguido de local en el Clausura y alcanzó los 7 puntos y en la tabla anual lidera las posiciones con 41 puntos.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia jugará el próximo martes 11 desde las 19 ante Fluminense el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Tras este partido se enfrentará el próximo sábado 15 ante Belgrano en Córdoba a las 19.

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