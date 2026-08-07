Independiente Rivadavia, de la mano de Álex Arce, logró un gran triunfo frente a Estudiantes de Río Cuarto

El equipo dirigido por Alfredo Berti tras la derrota de visitante ante Sarmiento de Junín salió con mucha decisión a buscar los tres puntos.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

La primera situación la tuvo el paraguayo Florentín, y su remate se fue por arriba del travesaño.

El equipo dirigido por Alfredo Berti manejó el juego pero le costó superar la última línea del rival, que se replegó en su campo.

El León de Río Cuarto se defendió ante un equipo que mostró mucha intensidad en su juego.

Maxi Salas debutó en la Lepra. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El equipo visitante, que jugó de rosado, llegó sobre los últimos 15 minutos e inquietó a Nicolás Bolcato.

Osella con un cabezazo tuvo el primero para el Azul y la pelota se fue afuera.

El equipo de Río Cuarto se defendió con mucha gente y casi no atacó a la Lepra.

Independiente Rivadavia encontró el primer gol en forma merecida con el penal que marcó su goleador Arce.

El debutante Maxi Salas tuvo el segundo para la Lepra y tapó Bruera.

Luego apareció nuevamente el paraguayo Arce y con una gran definición anotó el segundo.

Sobre el final descontó el equipo visitante por medio de Alanís.

El equipo de Alfredo Berti con esta victoria sumó su segundo triunfo seguido de local en el Clausura y alcanzó los 7 puntos y en la tabla anual lidera las posiciones con 41 puntos.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia jugará el próximo martes 11 desde las 19 ante Fluminense el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Tras este partido se enfrentará el próximo sábado 15 ante Belgrano en Córdoba a las 19.