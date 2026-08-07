Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Fue contundente

Messi fue tajante al hablar sobre la chance que su hijo Thiago juegue en el Barcelona

Lionel Messi se refirió al futuro de su hijo Thiago. Hay quienes decían que el pibe jugaría en La Masía de Barcelona

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lionel Messi sonríe con su hijo Thiago.

Lionel Messi sonríe con su hijo Thiago.

El astro Lionel Messi salió al cruce de los rumores sobre la partida de su hijo Thiago a La Masía de Barcelona. El pibe anda muy bien en las divisiones inferiores del Inter Miami de Estados Unidos, donde juega el capitán de la Selección argentina.

Lionel Messi respondió tajantemente que "no" cuando fue consultado en la previa del partido que Inter Miami disputó por la Leagues Cup ante Atlético San Luis.

Thiago Messi se destaca en el Inter Miami.

Thiago Messi se destaca en el Inter Miami.

La respuesta de Messi sobre la posibilidad que Thiago juegue en el Barcelona

Cuando llegaba con el resto del plantel de Inter Miami al DRV PNK Stadium, donde este miércoles Messi debutó en la Leagues Cup -hizo dos goles- el capitán argentino fue abordado por el periodista Bruno Vain. Mientras caminaba con su amigo Rodrigo De Paul, el cronista le preguntó: "¿Se va Thiaguito?"

"Naaa", respondió el capitán de la selección argentina a la consulta antes del partido contra Atlético San Luis, de México. Así el adolescente de 13 años, que juega desde 2023 en las divisiones inferiores de Inter Miami, no continuaría su carrera en Barcelona como habían dejado entrever algunos medios.

Thiago Messi pasó por Barcelona

Durante el paso de su padre por el club blaugrana, el joven Messi pasó por la Barça Escola, donde dio sus primeros pasos entre 2016 y 2019, antes de mudarse a Estados Unidos.

Thiago Messi tiene algunos movimientos parecidos a su padre.

Thiago Messi tiene algunos movimientos parecidos a su padre.

Así Thiago, de 13 años, continuará desarrollándose futbolísticamente en Inter Miami, institución a la que llegó junto con su familia durante 2023 y donde se desempeña principalmente como volante y tiene unos movimientos parecidos a su padre.

El mayor de los hijos de Messi ya pasó por algunas etapas formativas en Europa debido a la carrera profesional de su padre, ya que durante su etapa en España pasó por la Barça Escola y posteriormente integró las divisiones juveniles del Paris Saint-Germain.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas