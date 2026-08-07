Messi fue tajante al hablar sobre la chance que su hijo Thiago juegue en el Barcelona

"Naaa", respondió el capitán de la selección argentina a la consulta antes del partido contra Atlético San Luis, de México. Así el adolescente de 13 años, que juega desde 2023 en las divisiones inferiores de Inter Miami, no continuaría su carrera en Barcelona como habían dejado entrever algunos medios.

Thiago Messi pasó por Barcelona

Durante el paso de su padre por el club blaugrana, el joven Messi pasó por la Barça Escola, donde dio sus primeros pasos entre 2016 y 2019, antes de mudarse a Estados Unidos.

Thiago Messi tiene algunos movimientos parecidos a su padre.

Así Thiago, de 13 años, continuará desarrollándose futbolísticamente en Inter Miami, institución a la que llegó junto con su familia durante 2023 y donde se desempeña principalmente como volante y tiene unos movimientos parecidos a su padre.

El mayor de los hijos de Messi ya pasó por algunas etapas formativas en Europa debido a la carrera profesional de su padre, ya que durante su etapa en España pasó por la Barça Escola y posteriormente integró las divisiones juveniles del Paris Saint-Germain.