Messi fue tajante al hablar sobre la chance que su hijo Thiago juegue en el Barcelona

El astro Lionel Messi salió al cruce de los rumores sobre la partida de su hijo Thiago a La Masía de Barcelona. El pibe anda muy bien en las divisiones inferiores del Inter Miami de Estados Unidos, donde juega el capitán de la Selección argentina.
Lionel Messi se refirió al futuro de su hijo Thiago. Hay quienes decían que el pibe jugaría en La Masía de Barcelona
El astro Lionel Messi salió al cruce de los rumores sobre la partida de su hijo Thiago a La Masía de Barcelona. El pibe anda muy bien en las divisiones inferiores del Inter Miami de Estados Unidos, donde juega el capitán de la Selección argentina.
Lionel Messi respondió tajantemente que "no" cuando fue consultado en la previa del partido que Inter Miami disputó por la Leagues Cup ante Atlético San Luis.
Cuando llegaba con el resto del plantel de Inter Miami al DRV PNK Stadium, donde este miércoles Messi debutó en la Leagues Cup -hizo dos goles- el capitán argentino fue abordado por el periodista Bruno Vain. Mientras caminaba con su amigo Rodrigo De Paul, el cronista le preguntó: "¿Se va Thiaguito?"
Durante el paso de su padre por el club blaugrana, el joven Messi pasó por la Barça Escola, donde dio sus primeros pasos entre 2016 y 2019, antes de mudarse a Estados Unidos.
Así Thiago, de 13 años, continuará desarrollándose futbolísticamente en Inter Miami, institución a la que llegó junto con su familia durante 2023 y donde se desempeña principalmente como volante y tiene unos movimientos parecidos a su padre.
El mayor de los hijos de Messi ya pasó por algunas etapas formativas en Europa debido a la carrera profesional de su padre, ya que durante su etapa en España pasó por la Barça Escola y posteriormente integró las divisiones juveniles del Paris Saint-Germain.