Messi sigue sumando goles y está cada vez más cerca de un récord que parecía imposible

De esta manera, y con el impresionante ritmo que lleva en los últimos años, La Pulga podría llegar a los 1.000 goles en alrededor de dos años.

“Si hablamos de pintura, sería Picasso. No hay calificativos o ya se agotaron. Los que hemos jugado al fútbol sabemos cómo es tener ese tiempo y espacio justo al golpeo, poner el pie en una pelota que viene de izquierda a derecha, golpea con izquierda y la corta recta. Un golpeo extraordinario” (Ángel Guillermo Hoyos, DT del Inter Miami) “Si hablamos de pintura, sería Picasso. No hay calificativos o ya se agotaron. Los que hemos jugado al fútbol sabemos cómo es tener ese tiempo y espacio justo al golpeo, poner el pie en una pelota que viene de izquierda a derecha, golpea con izquierda y la corta recta. Un golpeo extraordinario” (Ángel Guillermo Hoyos, DT del Inter Miami)

La competencia con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, con quien se repartió casi todos los premios individuales durante más de una década, es la principal amenaza de Messi en el objetivo de alcanzar esta marca. Esto se debe a que el Bicho ya anotó 974 goles y le faltan solo 26 para llegar a los 1.000.

Ronaldo puede llegar antes a 1.000 goles.

Sus 974 anotaciones se reparten entre el Real Madrid de España (450), el Manchester United de Inglaterra (145), el Al-Nassr de Arabia Saudita (129), la Juventus de Italia (101), el Sporting Lisboa de Portugal (5) y su selección.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el portugués tiene 41 años, dos más que Messi.

La polémica en torno a Pelé

Otra leyenda del fútbol como lo fue el brasileño Pelé, presumió durante décadas haber sido el único jugador en llegar a la cifra milenaria de goles.

Pero hay que aclarar que la FIFA le reconoce 767 de manera oficial, ya que el resto se dieron en partidos amistosos y giras internacionales.