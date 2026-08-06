Desde hace miles de generaciones, las creencias y supersticiones son parte de la sociedad. De hecho, una de las creencias más conocidas desde la antigüedad es que si te pica la mano derecha recibirás dinero, pero si es la izquierda tendrás que dárselo a alguien. ¿Lo sabías? Te contamos qué significa que te ocurra en la izquierda.
Qué significa que me pique la mano izquierda y por qué habla del dinero
En el mundo existen miles de creencias y una de ellas dice que, si experimentas picazón en la mano izquierda es por una razón. ¿Qué significa?
La picazón en las manos es señal de que algo se está activando, algo está empezando a pegar un giro rotundo. Las manos son energía y cuando también hablan se manifiestan nos dan una data que es única, por eso saber qué nos quiere decir que te pique puede acercarte a la respuesta.
Si te ha picado la mano izquierda, te contamos qué significa
Si te pica la mano izquierda, te dice que algo va a cambiar en tu vida, vas a recibir una noticia inesperada y que a lo mejor es momento de terminar un ciclo así que se va dinero, pero viene una gran oportunidad.
Para el feng shui, el cuerpo humano es un canal donde la mano derecha entrega o proyecta energía (acción, dar) y la mano izquierda absorbe o recibe energía. Por eso, que te pique la palma de la mano izquierda suele interpretarse como un anuncio de que si bien vas a perder dinero, luego vas a recibir el doble, un pago inesperado o un regalo material.
En otras tradiciones, la picazón en el lado izquierdo anuncia la llegada de una buena noticia relacionada con el trabajo o la resolución favorable de un trámite. A diferencia de la mano derecha se aconseja que si te pica tu mano izquierda, debes rascarte mucho para evitar que se cumpla esa superstición o cerrar el puño para no perder dinero.
Sin embargo, desde el punto de vista médico, la picazón en las manos puede deberse a causas físicas o neurológicas, como la resequedad de la piel.
En pocas palabras
- Picazón mano izquierda: Anuncia cambios, noticias inesperadas y cierre de ciclos, con posible pérdida y ganancia de dinero.
- Feng Shui: La mano izquierda recibe energía; su picazón indica una futura ganancia doble tras una pérdida.
- Otras tradiciones: Sugiere buena fortuna laboral o resolución de trámites; aconseja rascarse para disipar o cerrar el puño para retener.