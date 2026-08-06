Qué significa que me pique la mano izquierda y por qué habla del dinero

Para el feng shui, el cuerpo humano es un canal donde la mano derecha entrega o proyecta energía (acción, dar) y la mano izquierda absorbe o recibe energía. Por eso, que te pique la palma de la mano izquierda suele interpretarse como un anuncio de que si bien vas a perder dinero, luego vas a recibir el doble, un pago inesperado o un regalo material.

Si te pica esta mano, viene a decirte que tienes que dejar ir dinero para que llegue abundancia nueva.

En otras tradiciones, la picazón en el lado izquierdo anuncia la llegada de una buena noticia relacionada con el trabajo o la resolución favorable de un trámite. A diferencia de la mano derecha se aconseja que si te pica tu mano izquierda, debes rascarte mucho para evitar que se cumpla esa superstición o cerrar el puño para no perder dinero.

Sin embargo, desde el punto de vista médico, la picazón en las manos puede deberse a causas físicas o neurológicas, como la resequedad de la piel.