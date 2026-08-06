Muchas instrucciones o indicaciones de productos se han estandarizado o simplificado al utilizar dibujos medianamente universales que se entienden en todas partes del mundo. Sin embargo, para leerlos hay que saber qué significa cada uno de ellos.
¿Qué significa cada dibujo de las etiquetas de la ropa?
Cada prenda de ropa trae en el cuello o en uno de sus laterales una etiqueta con las indicaciones de lavado. Te cuento qué significa cada símbolo
El ejemplo más claro es la ropa. Las etiquetas que las prendas traen en la parte del cuello o en los laterales traen información sobre el lavado que puede estar escrita en algún idioma, dependiendo del origen de la ropa, o puede estar con símbolos o dibujos.
Cada dibujo en las etiquetas de la ropa proporciona un dato importante sobre esa prenda, su lavado, cuidado, secado, planchado e incluso guardado. A veces los dibujos son tan minimalistas que no se termina de entender qué significa cada uno o los ignoramos pensando que no son importantes.
Este error nos puede llevar a meter al lavarropas algo que se tiene que lavar a mano o nos puede poner a planchar algo que explícitamente indica que no se debe exponer al calor de la plancha.
¿Qué significa?: la historia de las etiquetas universales de lavado
Antes de entender qué significa cada dibujo en la etiqueta de la ropa, es interesante conocer la historia y surgimiento de este sistema universal de etiquetado para prendas, accesorios y marroquinería.
Estos símbolos se introdujeron en 1963 como sistema estandarizado. Fueron ideados por GINETEX (Asociación Internacional para el Etiquetado de Conservación Textil), una entidad francesa.
El sistema de pictogramas se ideó en ese año, pero el origen o idea primera se remonta a Suiza. Los símbolos se diseñaron en conjunto con una organización suiza llamada Sartex.
La implementación de este sistema para la ropa hasta la década del 50 fue necesaria porque las prendas se fabricaban en su mayoría de fibras naturales como algodón y lino, motivo por el que los lavarropas estaban adaptados a estas telas. Las fibras sintéticas cambiaron las reglas del juego y se volvió necesario un sistema más diverso para las distintas prendas.
Te explico qué significa cada dibujo en las etiquetas de ropa
Si te preguntas por qué hay tantos símbolos diferentes en las etiquetas de la ropa y qué significa cada uno, es importante entender que se clasifican en categorías de lavado, secado, planchado, lavado en seco y uso de productos.
- En lavado los dibujos pueden especificar lavado a manop, en maquina con la temepratura maxima permitida, centrifugados cortos y prohibo lavar en lavarropas.
- El secado, tal como se ve en los dibujos, indica la posición de secado de la ropa o las indicaciones para secadora.
- El planchado se simboliza con una plancha y puntos o cruces que indican la temperatura o prohibición de planchado.
En pocas palabras
- Etiquetas de ropa: Explica qué significan los símbolos universales para el cuidado de las prendas.
- Origen del sistema: Detalla la historia y creación de las etiquetas estandarizadas en 1963 por GINETEX.
- Categorías de símbolos: Describe las indicaciones de lavado, secado, planchado y lavado en seco que transmiten los dibujos.