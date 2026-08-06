¿Qué significa cada dibujo de las etiquetas de la ropa?

Este error nos puede llevar a meter al lavarropas algo que se tiene que lavar a mano o nos puede poner a planchar algo que explícitamente indica que no se debe exponer al calor de la plancha.

¿Qué significa?: la historia de las etiquetas universales de lavado

Antes de entender qué significa cada dibujo en la etiqueta de la ropa, es interesante conocer la historia y surgimiento de este sistema universal de etiquetado para prendas, accesorios y marroquinería.

Estos símbolos se introdujeron en 1963 como sistema estandarizado. Fueron ideados por GINETEX (Asociación Internacional para el Etiquetado de Conservación Textil), una entidad francesa.

Es un sistema estandarizado que se utiliza a nivel mundial.

El sistema de pictogramas se ideó en ese año, pero el origen o idea primera se remonta a Suiza. Los símbolos se diseñaron en conjunto con una organización suiza llamada Sartex.

La implementación de este sistema para la ropa hasta la década del 50 fue necesaria porque las prendas se fabricaban en su mayoría de fibras naturales como algodón y lino, motivo por el que los lavarropas estaban adaptados a estas telas. Las fibras sintéticas cambiaron las reglas del juego y se volvió necesario un sistema más diverso para las distintas prendas.

Te explico qué significa cada dibujo en las etiquetas de ropa

Si te preguntas por qué hay tantos símbolos diferentes en las etiquetas de la ropa y qué significa cada uno, es importante entender que se clasifican en categorías de lavado, secado, planchado, lavado en seco y uso de productos.

Los dibujos se clasifican por lavado, secado, productos y planchado.