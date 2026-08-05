Proverbio 17:17: qué significa "el amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano"

Si bien es una simple frase hecha sobre la amistad, en realidad contiene una visión asombrosa de cómo son las amistades o al menos cómo deberían ser; por eso, el amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano.

Los verdaderos amigos se caracterizan por ser constantes, confiables y consistentes. Siempre están ahí, no te abandonan en las dificultades, ni se alejan en los buenos. Como la ley de la gravedad, son una constante.

Este proverbio habla del valor de la amistad.

Proverbios como este no solo nos dicen qué buscar en un amigo, sino que también deberían inspirarnos a observar cómo nos comportamos en nuestras propias amistades. ¿Somos el tipo de amigo con el que los demás saben que pueden contar? ¿Soy el amigo que desearía tener?

Entonces, nos invita a abrazar la esencia de la verdadera amistad, que brilla no solo en los días soleados, sino especialmente en las tormentas. Un amigo es ese refugio en el que encontramos comprensión y amor incondicional, como un hermano que se queda a nuestro lado cuando más lo necesitamos.

Al cultivar estas relaciones, no solo se genera una red, sino que también nos acercamos a una experiencia donde el amor se convierte en un puente que nos sostiene y nos eleva, recordándonos que nunca estamos solos en nuestras luchas.