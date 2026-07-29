Los oídos no sirven de nada a un cerebro sordo: la sabia enseñanza de un proverbio árabe

Seguro a todos nos ha pasado en algún momento de la vida ser escuchados sin ser entendidos o, incluso, escuchar y cerrarnos a entender. Es la ley de la vida: si no se fortalecen la escucha y la atención y, sobre todo, las ganas de entender en cualquier problema de la vida, difícilmente tengamos una postura reflexiva frente a ella.

Es un proverbio que se aplica a cualquier ámbito de la vida: relaciones, amistades, trabajo, vida personal, etc. En las relaciones de pareja, por ejemplo, la comunicación y el entendimiento son uno de los pilares y, cuando alguno de los dos falla, puede derrumbarse todo.

Escuchar no es lo mismo que comprender o aceptar un mensaje.

Si con esa pareja o amigo tienes un problema en particular, sería muy difícil solucionarlo si lo que le dices e intentas explicar al otro no es entendido o no está dispuesto a entenderse. Por eso, entender qué significa este proverbio es clave en las relaciones humanas.

Además, es de vital importancia su entendimiento en la era digitalizada que estamos viviendo. Primero, porque te hace cuestionar y evitar aceptar cualquier afirmación sin evidencia. Promueve el pensamiento crítico como una herramienta esencial para la vida cotidiana.