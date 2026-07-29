Los oídos no sirven de nada a un cerebro sordo: la sabia enseñanza de un proverbio árabe

La filosofía árabe ofrece enseñanzas simples y profundas sobre la mente, las emociones y, sobre todo, los actos. Uno de sus proverbios más conocidos utiliza al cuerpo humano para transmitir una lección fundamental sobre por qué “cerebro sordo” describe la brecha entre oír y comprender en la era de la desinformación.
Los proverbios de este estilo son sabios, tienen la capacidad de hacer reflexionar a quien los lee. En este caso, su filosofía promueve uno de sus proverbios más famosos: “Los oídos no sirven de nada a un cerebro sordo”.
Proverbio árabe: qué significa “Los oídos no sirven de nada a un cerebro sordo”
La filosofía árabe expresa en este caso que escuchar no siempre implica entender. Las palabras pueden llegar a los oídos, pero si la mente permanece cerrada a oír y, sobre todo, a entender, el aprendizaje no tiene sentido.
Seguro a todos nos ha pasado en algún momento de la vida ser escuchados sin ser entendidos o, incluso, escuchar y cerrarnos a entender. Es la ley de la vida: si no se fortalecen la escucha y la atención y, sobre todo, las ganas de entender en cualquier problema de la vida, difícilmente tengamos una postura reflexiva frente a ella.
Es un proverbio que se aplica a cualquier ámbito de la vida: relaciones, amistades, trabajo, vida personal, etc. En las relaciones de pareja, por ejemplo, la comunicación y el entendimiento son uno de los pilares y, cuando alguno de los dos falla, puede derrumbarse todo.
Si con esa pareja o amigo tienes un problema en particular, sería muy difícil solucionarlo si lo que le dices e intentas explicar al otro no es entendido o no está dispuesto a entenderse. Por eso, entender qué significa este proverbio es clave en las relaciones humanas.
Además, es de vital importancia su entendimiento en la era digitalizada que estamos viviendo. Primero, porque te hace cuestionar y evitar aceptar cualquier afirmación sin evidencia. Promueve el pensamiento crítico como una herramienta esencial para la vida cotidiana.
En pocas palabras
- Proverbio árabe: "Los oídos no sirven de nada a un cerebro sordo", una lección sobre la brecha entre oír y comprender.
- Filosofía profunda: La sabiduría de las enseñanzas árabes se aplica a la mente, emociones y actos de la vida actual.
- Reflexión moderna: El dicho resalta la importancia de estar dispuesto a entender, especialmente en la era de la desinformación.