Proverbio árabe: qué significa "dos orejas, dos ojos y una boca para escuchar y ver dos veces antes de hablar"

La filosofía árabe ofrece enseñanzas simples y profundas sobre la mente, las emociones y, sobre todo, los actos. Uno de sus proverbios más conocidos utiliza al cuerpo humano para transmitir una lección fundamental sobre la prudencia que hay que tener a la hora de exteriorizar nuestras palabras.
Las personas van forjando su carácter y comportamiento mientras crecen, pero solo algunas aprenden una lección perdurable. Se trata de un proverbio árabe que define cuál es el orden correcto para actuar y opinar.
“Si tienes dos orejas, dos ojos y solo una boca, es porque tenemos que escuchar y ver dos veces antes de hablar”, revela la reflexión. ¿Qué significa?
Proverbio árabe: “Si tienes dos orejas, dos ojos y solo una boca, es porque tenemos que escuchar y ver dos veces antes de hablar”
Este proverbio toma a los sentidos humanos como metáfora para entender que nuestro accionar y nuestras palabras son muy valiosas para la mirada ante el mundo. Por eso, la observación anatómica de la frase plantea que el cuerpo cuenta con el doble de órganos para percibir información (los oídos y los ojos) que para transmitirla (la boca), y esa proporción no sería casual, ya que eso define una pauta cultural sobre el uso de la palabra.
Aplicado al día a día, lo que este proverbio árabe nos quiere decir es algo más que un consejo práctico. Pues antes de responder en una discusión, debate o planteamiento, sea en el trabajo o en otro lado, conviene escuchar, observar la situación y dejar pasar una pausa.
Ese pequeño lapso reduce reproches, errores y arrepentimientos; no se trata de callar siempre, sino de hablar con criterio, sin errores, malentendidos o juicios apresurados, que con una simple reflexión se puede evitar. Por eso, si tienes dos orejas, dos ojos y solo una boca, es para escuchar y ver dos veces antes de hablar.
En pocas palabras
- Sabiduría árabe: Un proverbio compara los órganos sensoriales para enseñar la importancia de escuchar y ver antes de hablar.
- Reflexión corporal: La proporción de dos orejas y dos ojos frente a una boca sugiere la necesidad de percibir más de lo que se expresa.
- Lección de vida: El proverbio enfatiza la prudencia y el criterio al hablar para evitar errores, malentendidos y arrepentimientos.