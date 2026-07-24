Proverbio árabe: qué significa "dos orejas, dos ojos y una boca para escuchar y ver dos veces antes de hablar"

Muchas personas enfrentan las discusiones, en vez de reflexionar con el significado de esta poderosa frase.

Proverbio árabe: “Si tienes dos orejas, dos ojos y solo una boca, es porque tenemos que escuchar y ver dos veces antes de hablar”

Este proverbio toma a los sentidos humanos como metáfora para entender que nuestro accionar y nuestras palabras son muy valiosas para la mirada ante el mundo. Por eso, la observación anatómica de la frase plantea que el cuerpo cuenta con el doble de órganos para percibir información (los oídos y los ojos) que para transmitirla (la boca), y esa proporción no sería casual, ya que eso define una pauta cultural sobre el uso de la palabra.

Aplicado al día a día, lo que este proverbio árabe nos quiere decir es algo más que un consejo práctico. Pues antes de responder en una discusión, debate o planteamiento, sea en el trabajo o en otro lado, conviene escuchar, observar la situación y dejar pasar una pausa.

«Si tienes dos orejas, dos ojos y solo una boca, es porque tenemos que escuchar y ver dos veces antes de hablar»

Ese pequeño lapso reduce reproches, errores y arrepentimientos; no se trata de callar siempre, sino de hablar con criterio, sin errores, malentendidos o juicios apresurados, que con una simple reflexión se puede evitar. Por eso, si tienes dos orejas, dos ojos y solo una boca, es para escuchar y ver dos veces antes de hablar.