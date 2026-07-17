Filosofía árabe: qué significa "Un puñado de abejas vale más que un saco de moscas"

La abeja es el animal del esfuerzo, la organización, el trabajo, la cooperación y la utilidad. La mosca en cambio, se la suele asociar al desorden, la falta de propósito y beneficio. Aquí es donde la filosofía árabe toma lo que sabe sobre estos insectos y los refleja con las personas.

Busca decirnos que lo pequeño, minucioso, trabajado y comprometido obtiene mejores resultados a largo plazo que una persona que usa la improvisación, la falta de compromiso y la incertidumbre para enfrentarse a la vida.

Un grupo pequeño, comprometido y bien dirigido (el puñado de abejas) puede lograr más que una multitud sin rumbo ni compromiso real (el saco de moscas).

La enseñanza de este proverbio es tal que se propagó por generaciones a tal punto que las mejores empresas la utilizan para mencionar lo importante que es la eficiencia, los objetivos claros, la capacidad de trabajar coordinadamente y por supuesto de encontrar personas que estén dispuestas a ello.

Hoy en día, se suele malinterpretar que la cantidad pesa más que la calidad. Pero no. La calidad siempre encuentra mejor camino que la cantidad, ya sea en lo laboral o en cualquier situación que involucre personas. El compromiso, los objetivos, el enfoque y el buen trabajo son pilares valiosos en una sociedad marcada por la inmediatez, la falta de valores y compromiso.

Destacarse es fácil, siempre que recuerdes este proverbio de la filosofía árabe: una simple abeja puede ganarle a miles de moscas. Si quieres lograr algo grandioso y destacable sé la primera con trabajo y esfuerzo, no la segunda.