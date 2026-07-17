Se tropezó jugando al fútbol 5, chocó contra un poste y el dueño de la cancha deberá pagarle una fortuna

Para poner en contexto, el dramático episodio ocurrió el 22 de diciembre de 2018, alrededor de las 19:30, en el complejo de canchas "ex Muni Fútbol", ubicado dentro del Club Ciudad de Buenos Aires, sobre la calle Crisólogo Larralde al 1045. El jugador corría por la banda cuando su pie se enganchó en una parte desprendida del césped sintético. El tropiezo lo hizo volar y golpear de manera violenta contra una columna de hierro que estaba a centímetros de la línea de juego y carecía de la protección adecuada.

Tras el impacto, el hombre quedó tendido con dolores intolerables. Pese a la gravedad, el médico del lugar solo le indicó no moverse y no le dio analgésicos. Tras esperar 45 minutos una ambulancia, fue trasladado y finalmente internado en el Sanatorio Otamendi. El diagnóstico fue demoledor: fractura de las apófisis espinosas de las vértebras T5, T6, T7 y T8, protrusiones discales y un hematoma paraespinal. El accidente lo dejó dos meses boca arriba en cama y con una incapacidad física permanente del 16,4%.