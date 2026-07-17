Se tropezó jugando al fútbol 5, chocó contra un poste y el dueño de la cancha deberá pagarle una fortuna

Jugar un picadito con amigos es uno de los rituales más sagrados de la semana, pero para un escribano de Buenos Aires terminó convirtiéndose en una pesadilla de meses de reposo y secuelas físicas de por vida. Lo que parecía un accidente común derivó en una millonaria batalla legal: la Justicia condenó a los administradores de un predio de fútbol 5 en Núñez a pagarle una indemnización por el "pésimo estado de las instalaciones".
Para poner en contexto, el dramático episodio ocurrió el 22 de diciembre de 2018, alrededor de las 19:30, en el complejo de canchas "ex Muni Fútbol", ubicado dentro del Club Ciudad de Buenos Aires, sobre la calle Crisólogo Larralde al 1045. El jugador corría por la banda cuando su pie se enganchó en una parte desprendida del césped sintético. El tropiezo lo hizo volar y golpear de manera violenta contra una columna de hierro que estaba a centímetros de la línea de juego y carecía de la protección adecuada.
Tras el impacto, el hombre quedó tendido con dolores intolerables. Pese a la gravedad, el médico del lugar solo le indicó no moverse y no le dio analgésicos. Tras esperar 45 minutos una ambulancia, fue trasladado y finalmente internado en el Sanatorio Otamendi. El diagnóstico fue demoledor: fractura de las apófisis espinosas de las vértebras T5, T6, T7 y T8, protrusiones discales y un hematoma paraespinal. El accidente lo dejó dos meses boca arriba en cama y con una incapacidad física permanente del 16,4%.
Los detalles del fallo judicial y los argumentos clave contra el predio de fútbol 5
En primera instancia, la jueza Mariana Callegari, a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil N.º 59, determinó que el predio debía pagar una suma de $9.960.000 más intereses. Este monto inicial se desglosaba en:
- $6.500.000 por incapacidad física.
- $3.250.000 por daño moral.
- Casi $180.000 por sesiones de kinesiología.
- $30.000 por trámites administrativos.
Posteriormente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil —integrada por María Isabel Benavente y Guillermo González Zurro— confirmó la total responsabilidad de la empresa. No obstante, los camaristas decidieron readecuar el monto de daño moral, reduciéndolo a $2.000.000.
El tribunal rechazó la defensa de la empresa, que argumentaba que la lesión era un "riesgo propio del deporte". Los jueces dejaron en claro que el accidente no fue parte del juego, sino una consecuencia directa del mal mantenimiento del predio y de una columna peligrosa. Además, la Cámara destrozó la credibilidad del informe médico del club, que aseguraba falsamente que el escribano se había lesionado al chocar con otro jugador.
En pocas palabras
- La Justicia condenó a un predio de fútbol 5 en Núñez a pagar una indemnización por un accidente.
- Un escribano sufrió fracturas graves tras tropezar y chocar contra un poste sin protección.
- La Cámara redujo el monto de daño moral, pero confirmó la responsabilidad total del predio.