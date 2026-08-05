Si te regalaron una planta sansevieria o lengua de suegra, te contamos qué significa y qué beneficios trae

La lengua de suegra o sansevieria, como también es conocida, tiene beneficios positivos en nuestra vida y hogar, sobre todo cuando se trata de un regalo:

La lengua de suegra se considera un regalo cargado de intenciones positivas.

se considera un regalo cargado de intenciones positivas. Quien la obsequia está deseando protección, suerte y bienestar a la persona que la recibe.

En el feng shui, que se regale ayuda a bloquear las energías negativas y favorece la prosperidad.

Es una forma de demostrar amor y cuidado hacia alguien.

Tu planta lengua de suegra debe estar sana y cuidada para que traiga energías positivas e interrumpa el flujo negativo.

Se está diciendo a la persona que se preocupa por su bienestar y felicidad.

Regalar o recibir este ejemplar está vinculado con buenos augurios.

Atraerá abundancia.

Las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo, aunque sea un regalo. El feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.

En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería que te beneficie y agradecer el regalo, poner la sansevieria o lengua de suegra en el comedor, baño u oficina es un error. Debe ponerse en la entrada de la casa, en los pasillos o en zonas de movimiento constante, incluso en esquinas de la casa.