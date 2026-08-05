Todos tenemos o hemos tenido en casa la famosa planta sansevieria o popularmente conocida como lengua de suegra, sin duda un clásico argentino. Estas se convirtieron en protagonistas por su estética original para embellecer cualquier entorno y su fácil cuidado. Sin embargo, dentro del feng shui, estas plantas tienen un significado más profundo cuando las regalas o te las regalan. ¿Qué significa?
Si te regalaron una planta sansevieria o lengua de suegra, te contamos qué significa y qué beneficios trae
Regalar plantas es un obsequio que se suele hacer, pero cuando te dan una lengua de suegra o sansevieria carga consigo un profundo significado espiritual
Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que te regalan.
Si te regalaron una planta sansevieria o lengua de suegra, te contamos qué significa y qué beneficios trae
Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Los amantes de la jardinería saben que la planta lengua de suegra tiene beneficios y su presencia va mucho más allá de lo que todos creen, aunque el significado de que te la regalen es diferente.
La lengua de suegra o sansevieria, como también es conocida, tiene beneficios positivos en nuestra vida y hogar, sobre todo cuando se trata de un regalo:
- La lengua de suegra se considera un regalo cargado de intenciones positivas.
- Quien la obsequia está deseando protección, suerte y bienestar a la persona que la recibe.
- En el feng shui, que se regale ayuda a bloquear las energías negativas y favorece la prosperidad.
- Es una forma de demostrar amor y cuidado hacia alguien.
- Se está diciendo a la persona que se preocupa por su bienestar y felicidad.
- Regalar o recibir este ejemplar está vinculado con buenos augurios.
- Atraerá abundancia.
Las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo, aunque sea un regalo. El feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.
En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería que te beneficie y agradecer el regalo, poner la sansevieria o lengua de suegra en el comedor, baño u oficina es un error. Debe ponerse en la entrada de la casa, en los pasillos o en zonas de movimiento constante, incluso en esquinas de la casa.
En pocas palabras
- Significado espiritual: Regalar una sansevieria o lengua de suegra atrae protección, suerte y bienestar.
- Beneficios feng shui: Bloquea energías negativas y favorece la prosperidad en el hogar.
- Ubicación ideal: Colocarla en la entrada, pasillos o esquinas maximiza sus propiedades positivas.