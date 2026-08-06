Diego Forlán fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Uruguay en reemplazo de Marcelo Bielsa

El ex capitán de la Garra comenzará su derrotero como DT de la Celeste con el combinado juvenil, a quien comandará durante el próximo Campeonato Sudamericano, clasificatorio para la Copa del Mundo de la categoría que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán durante 2027. Y luego, Forlán tendrá el primer desafío con la Mayor en los amistosos programados para septiembre y noviembre en la fecha FIFA.

El primer partido de Forlán al frente de la Mayor sería ante Japón el 24 de septiembre, por la Copa Desafío Kirin, en el inicio de una serie de encuentros que servirán para comenzar la reconstrucción de Uruguay después de su decepcionante actuación mundialista.

La continuidad de Diego Forlán en el seleccionado Mayor de Uruguay dependerá de los resultados obtenidos durante los amistosos y de las decisiones que adopte la conducción de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

La experiencia de Diego Forlán como DT

El ex atacante de la Selección de Uruguay tuvo dos experiencias en el cargo de entrenador. La primera de ellas fue a comienzos de 2020. en Peñarol. Allí dirigió solamente 11 y luego se despidió en el contexto de la pandemia de Covid-19. Ya en 2021 dirigió 12 encuentros en Atenas de San Carlos de Uruguay.

Sin embargo, la figura de Forlán representa una de las más importantes en la historia reciente de la Celeste. Cachavacha disputó 112 partidos, convirtió 36 goles y fue el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010, donde Uruguay alcanzó las semifinales. Un año después, integró el equipo que conquistó la Copa América 2011 en la Argentina.

Ahora regresará a la selección desde un nuevo lugar, con el desafío de recuperar al combinado mayor después del frustrado ciclo de Bielsa y de construir, simultáneamente, una nueva generación desde la Sub 20.