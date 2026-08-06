Si se te pasó la sal en alguna comida, te contamos cómo recuperarla con un truco experto

Cuando llega la hora de hacer el almuerzo o la cena, la sal es un ingrediente que nunca falta y puede ser letal si se pone de más. Suelen suceder algunos percances, como echarle al plato y que se salga la tapa, o simplemente no medir la cantidad justa, arruinando por completo el gusto.
Si te ha pasado y quieres prevenir la situación por si algún día te vuelve a suceder, te enseñamos algunos trucos de cocina que dejarán tu comida como nueva y te salvarán de cualquier problema.
Los trucos de la abuela para solucionar una comida que se pasó de sal
Las abuelas antes usaban algunos trucos que nunca fallaban. Uno de ellos es con la papa, pues estos tubérculos absorben rápidamente la sal y, para arreglar una sopa o guiso salado, serán la solución. Bastará con agregar un par de ellas a la comida y cocinarlas para que ese exceso se esfume.
Otro de los trucos es agregar acompañamientos o guarniciones; el almidón que tiene la pasta o el arroz ayudará a neutralizar el exceso de sal. Si se te sucedió en alguna comida, acompáñalo con alguna de estas opciones, por supuesto evitando sazonarlas y, al mezclarlo, no notarás que uno de los platillos tiene más sal de lo normal.
Reducir los líquidos es otra opción. Si tu plato es caldoso, reduce el agua lo más que puedas, así, al consumirse, podrás agregar más líquido sin sazonar y podrás arreglar fácilmente el plato salado.
El truco menos común, pero que puede ayudar a esconder el sabor salado de la comida, es sumar un dulzor o gusto ácido con un chorrito de vinagre de manzana y una cucharadita de azúcar. Esto evitará que el sabor salado sea el predominante.
Tips para cuidar la sal en tus comidas
- Cuando agregues un ingrediente a la preparación, ve rectificando el sabor.
- No todas las sales saben igual; es necesario probar y medir las cantidades según tu gusto y según el tipo de sal.
- Usa cucharas medidoras para saber la cantidad exacta que debe llevar y evita dejarte llevar por el método "a ojo".
- Siempre es preferible que le falte sal a que tenga de más. Sazona con menos cantidad y, si es necesario, coloca un salero al centro de la mesa.
En pocas palabras
- Comida salada: Aprende trucos expertos para recuperar platos que se pasaron de sal.
- Soluciones caseras: Papas, arroz, pasta o vinagre pueden ayudar a neutralizar el exceso de sal.
- Prevención: Tips para medir la sal correctamente y evitar accidentes en la cocina.