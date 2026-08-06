Si se te pasó la sal en alguna comida, te contamos cómo recuperarla con un truco experto

Otro de los trucos es agregar acompañamientos o guarniciones; el almidón que tiene la pasta o el arroz ayudará a neutralizar el exceso de sal. Si se te sucedió en alguna comida, acompáñalo con alguna de estas opciones, por supuesto evitando sazonarlas y, al mezclarlo, no notarás que uno de los platillos tiene más sal de lo normal.

Reducir los líquidos es otra opción. Si tu plato es caldoso, reduce el agua lo más que puedas, así, al consumirse, podrás agregar más líquido sin sazonar y podrás arreglar fácilmente el plato salado.

Hay muchos trucos para solucionar una comida excedida en sal.

El truco menos común, pero que puede ayudar a esconder el sabor salado de la comida, es sumar un dulzor o gusto ácido con un chorrito de vinagre de manzana y una cucharadita de azúcar. Esto evitará que el sabor salado sea el predominante.

Tips para cuidar la sal en tus comidas