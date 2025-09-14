Inicio Sociedad truco
Con un truco y un ingrediente de cocina: cómo secar la sal húmeda del salero

La sal es un ingrediente natural de cocina que suele formar grumos sólidos por culpa de la humedad. Con un truco sencillo, puedes solucionarlo

Isabella Brosio
Un truco de cocina muy sencillo y rápido

Un truco de cocina muy sencillo y rápido, para mantener la sal libre de humedad.

Para todo asunto, problema o situación del hogar existe un truco casero. Los trucos son técnicas sencillas que te pueden sacar de apuros cuando algo se rompe, se ensucia o arruina. En esta ocasión, te voy a compartir un truco muy sencillo para eliminar la humedad de la sal, usando un ingrediente y algunos pasos simples.

La sal es un ingrediente de mesa natural y de sabor característico que se utiliza en la cocina para realzar sabores, dar un toque salado a las preparaciones, conservar productos y condimentar alimentos.

sal con humedad
La sal blanca de mesa es una sustancia natural compuesta principalmente de cloruro de sodio. Este ingrediente cotidiano abunda en la naturaleza. Es un producto con minerales beneficiosos para el organismo y sus funciones, aunque siempre es mejor regular su consumo.

Paso a paso y con un truco: cómo eliminar la humedad de la sal

Existen dos opciones o variantes de truco. Puedes eliminar la humedad acumulada en la sal usando un ingrediente que seguro tienes en la cocina; o puedes realizar un procedimiento un poco más complejo, sobre todo cuando la sal tiene demasiada humedad.

arroz y horno
  1. La primera variante de este truco es probablemente la más sencilla y conocida. Para evitar que la sal se llene de humedad, puedes colocar unos granos de arroz crudo dentro del salero. El arroz es un ingrediente natural y de sabor neutro (esto es bueno porque no traspasa ningún gusto raro a la sal) que absorbe la humedad del ambiente de forma natural.
  2. Una segunda opción o variante de este truco, consiste en secar literalmente la sal. Y no, no significa que vas a tener que colocarla en un repasador o trapo. Para eliminar el exceso de humedad en la sal hay que recurrir al calor. Coloca la sal húmeda bien desparramada en una fuente de acero y mandala al horno durante unos minutos, a temperatura media. El calor evapora y elimina la humedad del ingrediente.

Muchas personas optan por no usar saleros y colocar la sal en un recipiente de plástico con cierre hermético. Esta opción tiene dos ventajas: la sal no se humedece tanto y pueden medir con tus manos la cantidad de sal que colocas a los alimentos.

Un truco y algo más: ¿cuánta sal se recomienda consumir por día?

sal
La sal es un ingrediente de consumo diario que solemos añadir a los alimentos durante la preparación y cuando el plato ya está servido. Como todo en exceso, la sal puede generar problemas de salud, sobre todo en las personas que padecen de hipertensión o enfermedades cardiovasculares.

La Organización Mundial de la Salud, recomienda una ingesta diaria de sal de menos de 5 gramos, en adultos. En la actualidad, la ingesta de sodio diaria en adultos es superior a los 10 gramos, lo cual puede generar efectos a largo plazo en el organismo.

