Paso a paso: cómo arreglar la goma de la puerta de la heladera con un truco

Con un truco o tutorial sencillo puedes recuperar la goma de la puerta de la heladera y dejarla como nueva. Vas a necesitar: un secador de pelo para ablandar la goma (en el caso de que esté muy seca), un pegamento para goma y elementos de protección para los ojos y las manos.

Para poder realizar este truco es importante que la heladera esté desenchufada y vacía, ya que tiene que estar abierta durante todo el proceso. Cuando realices la limpieza mensual o esté muy vacía, puedes aprovechar para realizarlo.

secador de pelo y pegamento Compra un pegamento que no queme o rompa la goma de la heladera.

Para comenzar con este truco, pasa el secador de pelo por toda la goma de la heladera, a una distancia y temperaturas moderadas para no derretir el material. Deja que la goma de la heladera se enfríe. Utiliza el pegamento para goma y coloca una fina capa en las partes de la goma que estén rotas o quebradas. Deja que el pegamento se seque bien.

Consejos para mantener la heladera siempre limpia y libre de olor

heladera Etiqueta los recipientes con comida con la fecha de almacenamiento y el nombre del alimento que contiene.