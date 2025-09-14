Un truco perfecto para alargar la vida útil de la heladera. 

La heladera es uno de los electrodomésticos que más utilizamos en el día a día. Si cuidamos bien todas sus partes, la heladera nos puede durar varios años, aunque existen algunos daños inevitables que se generan por la humedad, el resecamiento propio de los materiales y por abrir y cerrar la heladera con tanta frecuencia.

En esta ocasión te voy a compartir un pequeño truco casero, barato, sencillo y efectivo para arreglar las partes rotas o resecas de la goma que recubre la puerta de la heladera.

abrir heladera
Lo mejor es realizar limpiezas y revisar el funcionamiento de la heladera con frecuencia.

Paso a paso: cómo arreglar la goma de la puerta de la heladera con un truco

Con un truco o tutorial sencillo puedes recuperar la goma de la puerta de la heladera y dejarla como nueva. Vas a necesitar: un secador de pelo para ablandar la goma (en el caso de que esté muy seca), un pegamento para goma y elementos de protección para los ojos y las manos.

Para poder realizar este truco es importante que la heladera esté desenchufada y vacía, ya que tiene que estar abierta durante todo el proceso. Cuando realices la limpieza mensual o esté muy vacía, puedes aprovechar para realizarlo.

secador de pelo y pegamento
Compra un pegamento que no queme o rompa la goma de la heladera.

  1. Para comenzar con este truco, pasa el secador de pelo por toda la goma de la heladera, a una distancia y temperaturas moderadas para no derretir el material.
  2. Deja que la goma de la heladera se enfríe. Utiliza el pegamento para goma y coloca una fina capa en las partes de la goma que estén rotas o quebradas. Deja que el pegamento se seque bien.

Consejos para mantener la heladera siempre limpia y libre de olor

heladera
Etiqueta los recipientes con comida con la fecha de almacenamiento y el nombre del alimento que contiene.

  • Lo ideal es realizar una limpieza profunda de la heladera por lo menos una vez al mes. Retira todas las cosas de la heladera, elimina los productos vencidos o en mal estado y descongela el freezer en el caso de que tenga bolas de hielo.
  • Ordena los alimentos en los distintos estantes y cajones según su fecha de vencimiento y necesidad de temperatura. Cada zona de la heladera posee una temperatura diferente. Normalmente, la puerta es la parte menos fría y más expuesta a la variabilidad. Las zonas altas son más frescas y los cajones inferiores más equilibrados.
  • Desinfecta todas las partes de la heladera con agua y vinagre. También puedes usar un poco de bicarbonato de sodio para eliminar el mal olor y la humedad.
  • Guarda las sobras de alimentos en recipientes cerrados y las carnes crudas en siempre en bolsas y en sectores de la heladera que no estén en contacto con frutas, verduras o cualquier producto no cárnico. La contaminación cruzada puede ser muy peligrosa.

