3 alimentos que nunca hay que guardar en la puerta de la heladera

Dentro de la heladera, los alimentos tienen que seguir un orden y almacenarse en determinados sectores, según el frío que necesitan, su origen y su peso

Por Isabella Brosio [email protected]
Cada alimento tiene su lugar reservado en la heladera

Mantener los alimentos ordenados, organizados y en perfectas condiciones dentro de la heladera, no es una tarea sencilla. Muchos alimentos, si se almacenan mal, pueden dañar el electrodoméstico, contaminar otros productos o perder la cadena de frío y favorecer el desarrollo de organismos.

Siempre hay que mantener la heladera limpia, ordenada y libre de malos olores.&nbsp;

¿Qué alimentos nunca debería guardar en la puerta de la heladera?

Existe una lista larga de alimentos animales, lácteos y vegetales que nunca se tienen el almacenar en la puerta de la heladera. No es un simple capricho. La heladera se organiza por zonas o sectores en los que varía el frío.

Teniendo en cuenta esto, podemos definir como las zonas más frías, la parte inferior trasera, justo por encima de los cajones de frutas; y la parte superior trasera y delantera, por debajo del congelador. En las partes más frescas de la heladera es donde solemos guardar las carnes, los lácteos y todo tipo de alimento que requiera temperaturas inferiores.

¿Qué pasa entonces con la puerta de la heladera? Esta zona del electrodoméstico tiene dos problemas fundamentales: está expuesta a una variación de temperaturas, por el constante abrir y cerrar; y es una zona que no resiste tanto peso y tiende a caerse con el paso de los años.

Evita sobrecargar la heladera o llenarla demasiado. Este error evita la distribuci&oacute;n correcta del fr&iacute;o.&nbsp;

Partiendo de lo anterior, los alimentos que son muy pesados o los productos que requieren una refrigeración constante sin interrupciones, nunca deberían ir en la puerta de la heladera. Tres ejemplos de ello son:

  • Las carnes de cualquier tipo. La carne es pesada, requiere mucho frío y no tiene que estar en contacto directo con otros alimentos, ya que se puede generar contaminación cruzada.
  • Botellas de bebidas muy grandes y llenas. Este tipo de alimento no requiere mucho frío, pero viene en un envase pesado. Si colocamos 4 botellas de gaseosa en la puerta, el electrodoméstico se puede deteriorar.
  • Y por último, nunca deberías colocar lácteos en la puerta de la heladera. Estos alimentos necesitan frío constante y sin variaciones de ningún tipo.

Lo mejor es usar esta zona de la heladera para almacenar alimentos más simples y que sobrevivan a la variación de temperatura. Puedes colocar algunas botellas pequeñas, aderezos, golosinas y huevos.

Consejos y recomendaciones para mantener la heladera siempre ordenada y limpia

Puedes colocar un vaso con vinagre en el interior de la heladera para neutralizar los olores.&nbsp;

  • Guarda los alimentos crudos o las sobras de comida, siempre en recipientes herméticos.
  • Ordena los alimentos según la fecha de vencimiento, colocando los más próximos a vender delante.
  • Realiza una limpieza mensual para descartar alimentos en mal estado o alimentos que no vas a consumir.
  • Nunca coloques carne encima de otros productos en la heladera.

