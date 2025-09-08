3 alimentos que nunca hay que guardar en la puerta de la heladera

heladera abierta Siempre hay que mantener la heladera limpia, ordenada y libre de malos olores.

¿Qué alimentos nunca debería guardar en la puerta de la heladera?

Existe una lista larga de alimentos animales, lácteos y vegetales que nunca se tienen el almacenar en la puerta de la heladera. No es un simple capricho. La heladera se organiza por zonas o sectores en los que varía el frío.

Teniendo en cuenta esto, podemos definir como las zonas más frías, la parte inferior trasera, justo por encima de los cajones de frutas; y la parte superior trasera y delantera, por debajo del congelador. En las partes más frescas de la heladera es donde solemos guardar las carnes, los lácteos y todo tipo de alimento que requiera temperaturas inferiores.