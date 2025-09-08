3 alimentos que nunca hay que guardar en la puerta de la heladera

Existe una lista larga de alimentos animales, lácteos y vegetales que nunca se tienen el almacenar en la puerta de la heladera. No es un simple capricho. La heladera se organiza por zonas o sectores en los que varía el frío.
Teniendo en cuenta esto, podemos definir como las zonas más frías, la parte inferior trasera, justo por encima de los cajones de frutas; y la parte superior trasera y delantera, por debajo del congelador. En las partes más frescas de la heladera es donde solemos guardar las carnes, los lácteos y todo tipo de alimento que requiera temperaturas inferiores.
¿Qué pasa entonces con la puerta de la heladera? Esta zona del electrodoméstico tiene dos problemas fundamentales: está expuesta a una variación de temperaturas, por el constante abrir y cerrar; y es una zona que no resiste tanto peso y tiende a caerse con el paso de los años.
Partiendo de lo anterior, los alimentos que son muy pesados o los productos que requieren una refrigeración constante sin interrupciones, nunca deberían ir en la puerta de la heladera. Tres ejemplos de ello son:
Lo mejor es usar esta zona de la heladera para almacenar alimentos más simples y que sobrevivan a la variación de temperatura. Puedes colocar algunas botellas pequeñas, aderezos, golosinas y huevos.