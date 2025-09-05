Existen muchos tipos de colágeno que se pueden ingerir por medio de los alimentos o en suplementos. Esta proteína favorece la construcción y sostén de los tejidos de la piel, los huesos y los tendones. Además, es una proteína esencial para la piel que mejora la elasticidad, resistencia e integridad de la misma.

¿Qué alimentos tienen más colágeno?

La producción de colágeno disminuye a medida que envejecemos y nuestro cuerpo experimenta distintos cambios físicos, hormonales, metabólicos y biológicos. La pérdida de colágeno se ve reflejada en la elasticidad de la piel, el movimiento de las articulaciones y la salud de los huesos.

Los alimentos que consumimos a diario contienen diferentes proporciones de colágeno en mayor o menor medida, dependiendo del origen del producto y la cantidad que ingerimos. En general son alimentos de origen animal como carnes, huevos y lácteos.

gelatina sin sabor El colágeno, por lo general, está presente en las pieles del pollo, el cerdo, el pescado y la vaca.

La gelatina sin sabor es uno de los alimentos con mayor porcentaje de colágeno . Posee entre 8.000 y 10.000 miligramos de colágeno por cada 10 gramos de producto.

con mayor porcentaje de . Posee entre 8.000 y 10.000 miligramos de colágeno por cada 10 gramos de producto. Las patas de cerdo y la piel del cerdo se posicionan en el segundo puesto. Ambas partes del animal contienen entre 5.000 y 9.000 miligramos de colágeno .

. La piel del pollo también es uno de los alimentos de origen animal con un importante porcentaje de colágeno.

¿Cómo se puede aprovechar el colágeno de los alimentos?

La mejor forma de aprovechar al máximo el colágeno y las proteínas de los alimentos, es preparar algunos caldos de huesos y piel de los animales, que por lo general descartamos, o bien, comer directamente las carnes cocinas, los huecos duros y la gelatina sin sabor.

patas pollo colageno Cuando se trata de pastillas, suplementos o polvos, siempre hay que consultar a un especialista.

Otros alimentos como los cítricos, los frutos secos y las verduras de hoja verde, con alto contenido de vitaminas y minerales, apoyan la producción de colágeno en el organismo. Al momento de consumir pastillas o polvos ricos en colágeno, es importante consultar a un especialista en nutrición y salud.