La domesticación, comercialización y exportación contemporánea del pollo se consolidó luego de la Segunda Guerra Mundial. Su consumo aumentó y se transformó en un alimento base de muchas preparaciones.

¿Qué parte del pollo tiene más proteínas?

El nivel de proteínas del pollo va de la mano con el nivel o proporción de grasa del alimento. La parte más magra del pollo, la pechuga, es la que contiene más proteínas. Cada 100 gramos de pechuga hay aproximadamente 23 gramos de proteínas.

pechugas de pollo El pollo es una de las carnes más magras, junto con el pavo y el conejo.

Además, la pechuga del pollo tiene muy poca grasa, en comparación con otros cortes del alimento. Quizás la queja o contra principal de este corte es su grado de sequedad, sobre todo cuando se cocina en agua o al vapor.

Contrariamente, la parte del pollo con más grasa y calorías es la piel. La forma de preparación también determina el valor nutricional del alimento, ya que no es lo mismo el pollo crudo que un pollo que pasa por algún tipo de cocción.

¿Cuál es la mejor forma de preparar el pollo para aprovechar todos sus nutrientes?

El pollo es un alimento con enormes beneficios para la salud. Las proteínas magras con necesarias para la construcción y fortalecimiento de los tejidos musculares.

Las vitaminas presentes en el pollo, como la vitamina B, colaboran con la producción de energía, son beneficiosas para el sistema nervioso y las funciones celulares en general.

pollo hervido Lo ideal es evitar la piel del pollo por su alto nivel de grasa.

Además, el pollo es un producto rico en minerales como fósforo y calcio, esenciales y necesarios para los huesos y el sistema inmunitario.

La mejor forma de preparar el pollo para evitar o reducir la perdida de nutrientes es al vapor o salteado. Estas técnicas conservan la mayor cantidad de proteínas, vitaminas y minerales.