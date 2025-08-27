Inicio Recetas Pollo
Cómo preparar Pollo al verdeo: la receta a la crema y vino blanco con 7 ingredientes aromáticos

Tiene una de las recetas más sencillas y rápidas. El pollo al verdeo es una comida perfecta para el almuerzo. Se suele servir con arroz o papas noissette

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El pollo al verdeo tiene una receta sencilla y es uan comida ideal para el almuerzo. Foto: gentileza infobae.

El pollo al verdeo es una de las recetas tradicionales que nos gustan a todos. Se trata de una comida reconfortante, pero liviana al mismo tiempo, que se prepara con pechugas y lleva una crema reducida en caldo y vino blanco. Como su nombre lo indica, el sofrito de cebolla de verdeo no puede faltar.

El vino blanco es uno de los ingredientes indispensables del pollo al verdeo. Bueno, indispensable no, pero le aporta el perfume y calidad que necesita esta receta para ser perfecta. Por otra parte, también lleva crema de leche pero puedes hacerla más light usando aceite de oliva y maicena para espesar.

El pollo al verdeo con crema es una receta reconfortante y liviana para disfrutar del almuerzo.

Recetas: pollo al verdeo

El pollo al verdeo es una comida que se prepara con pechugas y una crema hecha a base de cebolla de verdeo. Te dejamos una receta fácil compartida por Paulina Cocina.

Ingredientes para 2 personas:

  • 1 pechuga de pollo grande
  • 5 cebollas de verdeo
  • 1 diente de ajo
  • 1 chorro de vino blanco
  • 1 caldo
  • 100 cc. de crema de leche
  • Sal, pimienta y aceite
Un buen chorro de vino le aporta perfume y calidad al pollo al verdeo tradicional.

Cómo elaborar la receta de pollo al verdeo, paso a paso

  1. Primero, corta la pechuga en trozos grandes. Calienta el aceite y dora apenas el pollo de ambos lados.
  2. A continuación, agrega las cebollas de verdeo cortadas en rodajas gruesas y suma el ajo picado. Cocina a fuego fuerte, solo por un par de minutos.
  3. Luego, agrega el chorro de vino y deja al fuego por dos minutos, para que el alcohol se evapore. Suma el caldo, la sal, pimienta y agua hasta cubrir apenas el pollo.
  4. Cocina a fuego fuerte hasta que hierva, luego baja el fuego y cocina tapado por media hora. Una vez listo el pollo al verdeo, deja unos minutos para que baje el calor y agrega la crema de leche. Mezcla hasta que quede una salsa cremosa.
El pollo al verdeo se sirve con papas noissette, aunque suele acompañarse de arroz blanco.

El pollo al verdeo es una comida sabrosa, saludable y perfecta para acompañar con cualquier tipo de guarnición. Las reglas de la gastronomía, que son maleables, dicen que se presenta con papas noissette. Sin embargo, en casa va con arroz, con ensalada, puré o papas en rodajas.

