Cómo preparar Pollo al verdeo: la receta a la crema y vino blanco con 7 ingredientes aromáticos

Ingredientes para 2 personas:
- 1 pechuga de pollo grande
- 5 cebollas de verdeo
- 1 diente de ajo
- 1 chorro de vino blanco
- 1 caldo
- 100 cc. de crema de leche
- Sal, pimienta y aceite
RECETA POLLO AL VERDEO CREMA (3).jpg
Un buen chorro de vino le aporta perfume y calidad al pollo al verdeo tradicional.
Cómo elaborar la receta de pollo al verdeo, paso a paso
- Primero, corta la pechuga en trozos grandes. Calienta el aceite y dora apenas el pollo de ambos lados.
- A continuación, agrega las cebollas de verdeo cortadas en rodajas gruesas y suma el ajo picado. Cocina a fuego fuerte, solo por un par de minutos.
- Luego, agrega el chorro de vino y deja al fuego por dos minutos, para que el alcohol se evapore. Suma el caldo, la sal, pimienta y agua hasta cubrir apenas el pollo.
- Cocina a fuego fuerte hasta que hierva, luego baja el fuego y cocina tapado por media hora. Una vez listo el pollo al verdeo, deja unos minutos para que baje el calor y agrega la crema de leche. Mezcla hasta que quede una salsa cremosa.
RECETA POLLO AL VERDEO CREMA (1).jpg
El pollo al verdeo se sirve con papas noissette, aunque suele acompañarse de arroz blanco.
El pollo al verdeo es una comida sabrosa, saludable y perfecta para acompañar con cualquier tipo de guarnición. Las reglas de la gastronomía, que son maleables, dicen que se presenta con papas noissette. Sin embargo, en casa va con arroz, con ensalada, puré o papas en rodajas.