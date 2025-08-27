Cómo preparar Pollo al verdeo: la receta a la crema y vino blanco con 7 ingredientes aromáticos

El vino blanco es uno de los ingredientes indispensables del pollo al verdeo. Bueno, indispensable no, pero le aporta el perfume y calidad que necesita esta receta para ser perfecta. Por otra parte, también lleva crema de leche pero puedes hacerla más light usando aceite de oliva y maicena para espesar.

RECETA POLLO AL VERDEO CREMA (2).jpg El pollo al verdeo con crema es una receta reconfortante y liviana para disfrutar del almuerzo.

Recetas: pollo al verdeo

El pollo al verdeo es una comida que se prepara con pechugas y una crema hecha a base de cebolla de verdeo. Te dejamos una receta fácil compartida por Paulina Cocina.