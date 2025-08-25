Inicio Recetas queso
¡Para untar!

Cómo se prepara el Queso crema para untar: la receta casera con 1 litro de leche y 2 ingredientes

Con 1 litro de leche y 2 ingredientes puedes preparar queso crema casero. Esta es una de las recetas más sencillas y en pocos minutos

Antonella Prandina
El queso crema untable tiene una receta sencilla que lleva solo 3 ingredientes. Foto: gentileza bonviveur.
El queso crema de supermercado es la debilidad de muchos. Sabemos que hay marcas excelentes que ofrecen quesos untuosos de buen sabor, pero eso no nos impide prepararlo en casa y que quede igual. Hay muchas recetas, pero te dejamos la más sencilla para que salga perfecto.

Esta receta de queso crema solo lleva tres ingredientes: leche entera, jugo de limón y sal. La idea es cortar la leche con el jugo de limón para generar una especie de requesón, parecida a la del queso mascarpone. Luego, se condimenta con sal (o las hierbas que quieras) y estará listo para consumir.

platillo con queso crema untable
La receta de queso crema se prepara con solo 3 ingredientes. Con 1 litro de leche sale la misma medida de un pote de supermercado. Foto: gentileza cocinadelirante.

Recetas: cómo usar el queso crema

El queso crema es una de las preparaciones más versátiles, ya que sirve tanto para recetas dulces como saladas. O, simplemente, para untar tostadas.

Muchas personas rellenan sus sándwiches y hamburguesas con queso crema. Otros usos tienen que ver con la preparación de salsas para pastas, rellenos de lasañas o canelones, de tartas y pasteles.

Mientras tanto, los usos del queso crema en pastelería son infinitos. Este ingrediente es la base de recetas como la chocotorta, el cheescake o el tiramisú.

receta cheesecake tarta de queso.jpg
El queso crema sirve para preparar muchas recetas dulces y saladas, como este cheescake.

Recetas: cómo se hace el queso crema casero para untar

En esta oportunidad, te dejamos una receta sencilla compartida por el sitio Directo al paladar, que lleva solo leche, jugo de limón y sal. Sin embargo, puedes sumar los ingredientes que quieras como finas hierbas, tomate seco o esencias. ¿Qué necesitas para hacer queso crema casero?

Ingredientes para un pote:

  • 1 litro de leche entera
  • 40 gramos de jugo de limón colado
  • Sal, a gusto

Cómo elaborar queso crema casero: la receta paso a paso

  1. Primero, en una olla, calienta la leche hasta que esté a punto de romper hervor. Agrega el jugo de limón y remueve bien con unas varillas. Deja reposar por media hora.
  2. Pasado ese tiempo, la leche se habrá cortado y flotará una gran cantidad de requesón. Toma un paño limpio empapado con agua fría y bien escurrido y colócala sobre un colador, en un bowl.
  3. La idea es volcar la preparación de queso crema sobre la tela y dejar escurrir durante 20 minutos. Luego, apretar el paño ligeramente dando giros cada cinco minutos, durante 20 minutos.
  4. Para terminar, saca el queso y, si está muy seco y quieres una textura más cremosa, agrega una parte del suero. Sazona a gusto y listo.
receta-ingredientes-queso
Para elaborar el queso crema casero se debe cortar la leche con jugo de limón y luego colar el requesón.

Cómo conservar el queso crema en la heladera

Una vez que tengas el queso crema listo, puedes consumirlo de inmediato o reservarlo en la heladera. Para eso, guárdalo en un recipiente hermético para evitar la contaminación y permitir que se conserve adecuadamente.

El queso crema para untar aguanta en la heladera durante 5 a 7 días. Otra opción es congelarlo, pero perderá su textura untable, por lo que solo servirá para cocinar.

