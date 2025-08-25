Cómo se prepara el Queso crema para untar: la receta casera con 1 litro de leche y 2 ingredientes

Muchas personas rellenan sus sándwiches y hamburguesas con queso crema. Otros usos tienen que ver con la preparación de salsas para pastas, rellenos de lasañas o canelones, de tartas y pasteles.

Mientras tanto, los usos del queso crema en pastelería son infinitos. Este ingrediente es la base de recetas como la chocotorta, el cheescake o el tiramisú.

receta cheesecake tarta de queso.jpg El queso crema sirve para preparar muchas recetas dulces y saladas, como este cheescake.

Recetas: cómo se hace el queso crema casero para untar

En esta oportunidad, te dejamos una receta sencilla compartida por el sitio Directo al paladar, que lleva solo leche, jugo de limón y sal. Sin embargo, puedes sumar los ingredientes que quieras como finas hierbas, tomate seco o esencias. ¿Qué necesitas para hacer queso crema casero?

Ingredientes para un pote:

1 litro de leche entera

40 gramos de jugo de limón colado

Sal, a gusto

Cómo elaborar queso crema casero: la receta paso a paso

Primero, en una olla, calienta la leche hasta que esté a punto de romper hervor. Agrega el jugo de limón y remueve bien con unas varillas. Deja reposar por media hora. Pasado ese tiempo, la leche se habrá cortado y flotará una gran cantidad de requesón. Toma un paño limpio empapado con agua fría y bien escurrido y colócala sobre un colador, en un bowl. La idea es volcar la preparación de queso crema sobre la tela y dejar escurrir durante 20 minutos. Luego, apretar el paño ligeramente dando giros cada cinco minutos, durante 20 minutos. Para terminar, saca el queso y, si está muy seco y quieres una textura más cremosa, agrega una parte del suero. Sazona a gusto y listo.

receta-ingredientes-queso Para elaborar el queso crema casero se debe cortar la leche con jugo de limón y luego colar el requesón.

Cómo conservar el queso crema en la heladera

Una vez que tengas el queso crema listo, puedes consumirlo de inmediato o reservarlo en la heladera. Para eso, guárdalo en un recipiente hermético para evitar la contaminación y permitir que se conserve adecuadamente.

El queso crema para untar aguanta en la heladera durante 5 a 7 días. Otra opción es congelarlo, pero perderá su textura untable, por lo que solo servirá para cocinar.