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Sabrosa y abundante

Cómo preparar la Lasaña de otoño: la receta cremosa, reconfortante y rendidora para el frío

La lasaña casera es una de las recetas clásicas argentinas más prácticas y rendidoras, ideal para el otoño

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La lasaña es una de las mejores recetas para disfrutar en otoño.

La lasaña es una de las mejores recetas para disfrutar en otoño.

La lasaña es una de las recetas caseras más clásicas y elegidas en los hogares argentinos por su practicidad y sabor, y porque rinde para varias personas. Se trata de un pastel con panqueques, salsa boloñesa, jamón y queso que es ideal para los días de otoño.

Ideal para un almuerzo o una cena fácil y sin demasiadas complicaciones, la lasaña casera es una receta que siempre sale bien. Es rica, cremosa, abundante y muy práctica para resolver cualquier comida.

lasaña con masa casera

Receta de la lasaña con panqueques caseros

Ingredientes:

Para los panqueques:

  • 1/2 l de leche
  • 1 taza de harina
  • 2 huevos
  • 2 cdas. de aceite
  • Sal

Para la salsa:

  • 400 g de carne molida
  • 1 cebolla
  • 1 morrón
  • 1 diente de ajo
  • 400 g de puré de tomate
  • Condimentos: orégano, ají molido, pimentón, comino.

Para el relleno:

  • Crema de leche
  • Jamón en fetas
  • Queso en fetas
  • Queso de rallar
lasaña casera

Cómo hacer la receta de lasaña con panqueques caseros

Panqueques:

  1. Primero, prepara los panqueques. Coloca todos los ingredientes en una licuadora.
  2. Una vez integrados, cocina las porciones en una sartén untada con un chorrito de aceite, de ambos lados.

Salsa boloñesa:

  1. Para la salsa boloñesa, sofríe las verduras picadas y condiméntalas.
  2. Luego, agrega la carne molida y sazona con pimentón, ají, sal y pimienta.
  3. Vierte el puré de tomates y deja que se cocine.

Relleno y armado:

  1. Cuando la salsa esté lista, comienza a armar la lasaña. Cubre la base de la fuente con panqueques caseros o masa para lasaña comprada y colócale la crema de leche, la salsa, el jamón y el queso.
  2. Repite el proceso hasta que se terminen los panqueques. Por arriba, termina con salsa y queso en fetas y de rallar.
  3. Cocina la lasaña en el horno a 180 °C hasta que el queso en fetas se derrita y el de rallar se gratine.

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