Cómo preparar la Lasaña de otoño: la receta cremosa, reconfortante y rendidora para el frío

La lasaña es una de las recetas caseras más clásicas y elegidas en los hogares argentinos por su practicidad y sabor, y porque rinde para varias personas. Se trata de un pastel con panqueques, salsa boloñesa, jamón y queso que es ideal para los días de otoño.
Ideal para un almuerzo o una cena fácil y sin demasiadas complicaciones, la lasaña casera es una receta que siempre sale bien. Es rica, cremosa, abundante y muy práctica para resolver cualquier comida.
Receta de la lasaña con panqueques caseros
Ingredientes:
Para los panqueques:
- 1/2 l de leche
- 1 taza de harina
- 2 huevos
- 2 cdas. de aceite
- Sal
Para la salsa:
- 400 g de carne molida
- 1 cebolla
- 1 morrón
- 1 diente de ajo
- 400 g de puré de tomate
- Condimentos: orégano, ají molido, pimentón, comino.
Para el relleno:
- Crema de leche
- Jamón en fetas
- Queso en fetas
- Queso de rallar
Cómo hacer la receta de lasaña con panqueques caseros
Panqueques:
- Primero, prepara los panqueques. Coloca todos los ingredientes en una licuadora.
- Una vez integrados, cocina las porciones en una sartén untada con un chorrito de aceite, de ambos lados.
Salsa boloñesa:
- Para la salsa boloñesa, sofríe las verduras picadas y condiméntalas.
- Luego, agrega la carne molida y sazona con pimentón, ají, sal y pimienta.
- Vierte el puré de tomates y deja que se cocine.
Relleno y armado:
- Cuando la salsa esté lista, comienza a armar la lasaña. Cubre la base de la fuente con panqueques caseros o masa para lasaña comprada y colócale la crema de leche, la salsa, el jamón y el queso.
- Repite el proceso hasta que se terminen los panqueques. Por arriba, termina con salsa y queso en fetas y de rallar.
- Cocina la lasaña en el horno a 180 °C hasta que el queso en fetas se derrita y el de rallar se gratine.