Lactonesa casera: la receta sin huevo, con 3 ingredientes y el secreto para darle un sabor artesanal

La lactonesa casera tiene una de las recetas más sencillas. No lleva huevo, es más liviana y cremosa y tien un sabor único

Antonella Prandina
Antonella Prandina
La lactonesa casera se prepara con leche y aceite. Foto: iStock.

La lactonesa es una emulsión ideal para acompañar carnes, sánguches, milanesas y todo tipo de comidas. A diferencia de las recetas de mayonesa, esta salsa se prepara sin huevo. En su lugar, se usa leche, dando como resultado una textura más liviana.

Lo cierto es que la receta de lactonesa está causando cada vez más furor, debido a que no solo es más suave y aireada, sino también tiene un mayor tiempo de conservación en la heladera. Por eso, es perfecta para reversional la mayonesa clásica.

Para preparar la receta de la lactonesa casera lo único que debes hacer es emulsionar la leche con el aceite hasta formar una crema, a la que luego se condimenta con sal y los aromatizantes que uno quiera. Con solo 4 ingredientes y en 15 minutos, obtendrás una salsa ideal para acompañar cualquier comida.

Recetas: lactonesa suave y cremosa

  • 100 mililitros de leche entera
  • 200 mililitros de aceite de girasol (puede ser de oliva)
  • Sal, a gusto
  • Jugo de limón, vinagre, mostaza o ajo (opcionales, para aromatizar)

Cómo elaborar lactonesa casera: la receta de la mayonesa sin huevo

  1. Primero, coloca 100 mililitros de leche a temperatura ambiente en un bowl y comienza a batir (con la batidora bien pegada al fondo) durante unos segundos. Añade el aceite a hilo fino, sin dejar de batir.
  2. Cuando la mezcla comience a emulsionar, puedes empezar a mover el brazo de la batidora hacia arriba y abajo, para integrar los dos ingredientes.
  3. Continúa añadiendo el aceite hasta que obtengas la textura deseada. Eso depende de en qué preparación vas a usar tu lactonesa.
  4. Una vez que ya esté montada la salsa, agrega la sal y, si quieres, suma el aromatizante que más te guste.

¿Cuánto dura la lactonesa casera en la heladera?

Si te sobra lactonesa casera, puedes guardarla en un recipiente cerrado en la parte más fría de la heladera, dependiendo del modelo. De acuerdo a las recomendaciones de los bromatólogos, esta salsa se puede reservar en la heladera por 3 o 4 días, máximo 5, sin ningún problema.

