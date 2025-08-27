Lactonesa casera: la receta sin huevo, con 3 ingredientes y el secreto para darle un sabor artesanal

Lo cierto es que la receta de lactonesa está causando cada vez más furor, debido a que no solo es más suave y aireada, sino también tiene un mayor tiempo de conservación en la heladera. Por eso, es perfecta para reversional la mayonesa clásica.

Para preparar la receta de la lactonesa casera lo único que debes hacer es emulsionar la leche con el aceite hasta formar una crema, a la que luego se condimenta con sal y los aromatizantes que uno quiera. Con solo 4 ingredientes y en 15 minutos, obtendrás una salsa ideal para acompañar cualquier comida.