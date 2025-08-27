Lactonesa casera: la receta sin huevo, con 3 ingredientes y el secreto para darle un sabor artesanal

La lactonesa es una emulsión ideal para acompañar carnes, sánguches, milanesas y todo tipo de comidas. A diferencia de las recetas de mayonesa, esta salsa se prepara sin huevo. En su lugar, se usa leche, dando como resultado una textura más liviana.
Lo cierto es que la receta de lactonesa está causando cada vez más furor, debido a que no solo es más suave y aireada, sino también tiene un mayor tiempo de conservación en la heladera. Por eso, es perfecta para reversional la mayonesa clásica.
Para preparar la receta de la lactonesa casera lo único que debes hacer es emulsionar la leche con el aceite hasta formar una crema, a la que luego se condimenta con sal y los aromatizantes que uno quiera. Con solo 4 ingredientes y en 15 minutos, obtendrás una salsa ideal para acompañar cualquier comida.
Si te sobra lactonesa casera, puedes guardarla en un recipiente cerrado en la parte más fría de la heladera, dependiendo del modelo. De acuerdo a las recomendaciones de los bromatólogos, esta salsa se puede reservar en la heladera por 3 o 4 días, máximo 5, sin ningún problema.