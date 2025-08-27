Adiós a las patas de gallo: cómo eliminar para siempre las arrugas de los ojos

La clara de huevo es efectiva contra las patas de gallo por sus propiedades reafirmantes y astringentes, y por sus proteínas que ayudan, entre otras cosas, a tonificar la piel.

Al secarse, la clara crea un efecto tensor en la piel, lo que reduce visiblemente las líneas de expresión y arrugas por un tiempo. Por otro lado, tiene un efecto astringente con el que ayuda a cerrar los poros y a tensar la piel.

Como si fuera poco, este remedio casero también tiene un efecto reafirmante, ya que las proteínas mencionadas anteriormente ayudan a que la piel se reafirme y se tense.

huevo, arrugas La clara de huevo puede ser un excelente remedio casero contra las arrugas en los ojos

Ya lo sabes, si quieres eliminar las patas de gallo de tu cara, la clara de huevo es un excelente remedio casero al que puedes acudir.

Cómo usar la clara de huevo para eliminar las arrugas de los ojos

Limpia tu rostro : con agua tibia para preparar la piel.

: con agua tibia para preparar la piel. Bate la clara de huevo : hasta obtener una consistencia espumosa.

: hasta obtener una consistencia espumosa. Aplica una capa fina : de la clara de huevo alrededor de los ojos, utilizando una brocha o el dedo meñique limpio.

: de la clara de huevo alrededor de los ojos, utilizando una brocha o el dedo meñique limpio. Deja que la mascarilla actúe : y se seque sobre la piel. Notarás una sensación de tirantez a medida que se seca.

: y se seque sobre la piel. Notarás una sensación de tirantez a medida que se seca. Retira la mascarilla: luego de 10 o 15 minutos, enjuaga suavemente con agua tibia.

Es importante que realices una prueba antialérgica en alguna zona de tu rostro para evitar problemas en tu piel. Además, lo mejor es consultar con un especialista antes de utilizar este remedio casero.