Adiós a las patas de gallo: cómo eliminar para siempre las arrugas de los ojos

Las arrugas en tus ojos, más conocidas como patas de gallo, pueden ser eliminadas o disimuladas con un popular elemento casero

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
Las arrugas de los ojos suelen ser conocidas como patas de gallo

Las patas de gallo son arrugas finas y horizontales que aparecen en las esquinas externas de los ojos, extendiéndose hacia las sienes, y representan uno de los problemas estéticos más comunes. Para eliminarlas o disimularlas, muchas personas recurren al uso de distintos remedios caseros.

Generalmente, estas arrugas aparecen por la contracción repetida de los músculos que rodean los ojos(el músculo orbicular) y por la pérdida natural de colágeno y elastina con la edad. Además, algunos malos hábitos, como la exagerada exposición al sol, también contribuyen con su aparición.

Las patas de gallo pueden aparecer por distintos malos hábitos que las generan

El remedio casero con el que puedes eliminar las patas de gallo

Si bien hay múltiples remedios caseros que puedes utilizar para eliminar las arrugas de los ojos, mejormente conocidas como patas de gallo, hay uno que destaca y ese es la clara del huevo.

La clara de huevo es efectiva contra las patas de gallo por sus propiedades reafirmantes y astringentes, y por sus proteínas que ayudan, entre otras cosas, a tonificar la piel.

Al secarse, la clara crea un efecto tensor en la piel, lo que reduce visiblemente las líneas de expresión y arrugas por un tiempo. Por otro lado, tiene un efecto astringente con el que ayuda a cerrar los poros y a tensar la piel.

Como si fuera poco, este remedio casero también tiene un efecto reafirmante, ya que las proteínas mencionadas anteriormente ayudan a que la piel se reafirme y se tense.

La clara de huevo puede ser un excelente remedio casero contra las arrugas en los ojos

Ya lo sabes, si quieres eliminar las patas de gallo de tu cara, la clara de huevo es un excelente remedio casero al que puedes acudir.

Cómo usar la clara de huevo para eliminar las arrugas de los ojos

  • Limpia tu rostro: con agua tibia para preparar la piel.
  • Bate la clara de huevo: hasta obtener una consistencia espumosa.
  • Aplica una capa fina: de la clara de huevo alrededor de los ojos, utilizando una brocha o el dedo meñique limpio.
  • Deja que la mascarilla actúe: y se seque sobre la piel. Notarás una sensación de tirantez a medida que se seca.
  • Retira la mascarilla: luego de 10 o 15 minutos, enjuaga suavemente con agua tibia.

Es importante que realices una prueba antialérgica en alguna zona de tu rostro para evitar problemas en tu piel. Además, lo mejor es consultar con un especialista antes de utilizar este remedio casero.

