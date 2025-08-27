"110 625": el mensaje escrito con sangre que salvó a una mujer que estaba atrapada

Sentada dentro de la habitación, observó la puerta una y otra vez. Incluso arrojó objetos por una ventana. Se hizo de noche. Volvió a ser de día. Desde que ingresó a limpiar pasaron 30 horas en los que no tuvo nada para comer, ni para beber. Tampoco para ir al baño.

Fue en ese momento en que tomó una decisión desesperada, que dependía de que otra persona lo viera y lo entendiera. Se mordió un dedo hasta que lo hizo sangrar, tomó una almohada y sobre la funda escribió "110 625". Ese 110 implicaba el número de emergencia de China. El 625, el departamento en el que se encontraba encerrada. Solo debía esperar la parte más difícil, que alguien encontrara la almohada e interpretara correctamente el mensaje.

mensaje almohada El mensaje sobre la almohada que escribió la mujer y que salvó su vida

El mensaje sobre la almohada

Fue un joven repartidor de comida llamado Zhang Kun el que vio el mensaje, para la fortuna de la mujer, y que se encargó de llamar a la Policía.

"Tenía miedo, pero cuando vi el número ’110′ en la almohada, entendí que tal vez se trataba de una petición de ayuda", señaló Zhang en un comunicado oficial.

Curiosamente, el mensaje en la almohada no había sido la primera idea de la mujer. Antes había colgado un traje rojo en la ventana y había dejado caer tablas de espuma, pero nadie notó las señales, hasta que lo hizo el repartidor, que no solamente salvó a la mujer, sino que rechazó un premio de 420 dólares por su acto.