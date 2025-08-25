Este emoji tiene un significado completamente distinto al que parece

Este emoji tiene un significado completamente distinto al que parece

Los emojis se han convertido en una parte esencial de la comunicación diaria de las personas, permitiendo expresar sentimientos y emociones de manera rápida y efectiva. En concreto, hay uno que muchas personas utilizan en WhatsApp, y lo cierto es que se puede llegar a malinterpretar.

Se trata del emoji de la calavera, que si bien se relaciona con la muerte, el lenguaje de las distintas redes sociales puede mostrar que significa totalmente lo opuesto en algunas situaciones.

emoji, whatsapp
El emoji de la calavera simple no tiene por qu&eacute; estar relacionado con la muerte

El emoji de la calavera simple no tiene por qué estar relacionado con la muerte

Qué significa recibir un mensaje con el emoji de una calavera

Según Emojipedia, este emoji suele expresar una muerte figurada, como morirse de risa, una sensación de frustración o incluso de afecto. Si bien su uso se ve acentuado en algunas épocas como Halloween, lo cierto es que los usuarios disfrutan de él todo el año.

Cuando un mensaje de WhatsApp incluye el emoji de una calavera simple, sin los huesos cruzados, su interpretación suele alejarse del sentido literal de la muerte. Es decir, se expresa con él una muerte figurada o simbólica.

Es común que los usuarios lo empleen en WhatsApp u otras aplicaciones para indicar que algo les ha provocado tanta risa que “se mueren de la risa”, o para referirse metafóricamente a una situación extremadamente divertida.

whatsapp, emoji
La calavera con huesos s&iacute; se relaciona m&aacute;s con la muerte, aunque muchos la usan de manera sarc&aacute;stica

La calavera con huesos sí se relaciona más con la muerte, aunque muchos la usan de manera sarcástica

Al igual que sucede con otros emojis, el uso de la figura de la calavera en la comunicación, especialmente a través de WhatsApp y otras plataformas de mensajería, varía según el tipo de figura y el contexto del mensaje.

Cuando una calavera se relaciona con la muerte

Otro emoji, la calavera con huesos cruzados, tiene un uso diferente y se asocia a advertencias, peligro o referencias a la muerte literal. En concreto, este símbolo sirve para resaltar riesgos reales o situaciones potencialmente peligrosas, aunque es cierto que muchos usuarios lo usan de manera sarcástica.

Varios emojis en WhatsApp pueden tener significados confusos o dobles interpretaciones, ya sea por diferencias culturales, generacionales o por el contexto en el que se usen, y está claro que la calavera es uno de ellos.

Temas relacionados:

Te puede interesar