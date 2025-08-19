Inicio Sociedad riesgo
Para tener en cuenta

Presta atención: este es el riesgo de no borrar contactos viejos en WhatsApp

El hecho de no borrar un contacto en WhatsApp puede tener un particular riesgo. El paso a paso de cómo hacerlo, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
WhatsApp es una de las aplicaciones que más usuarios tiene en todo el mundo, y lo que muchos de ellos no saben es que su privacidad puede estar en riesgo al no eliminar contactos viejos. Más allá de esto, otro de los problemas radica en la saturación de la memoria del teléfono.

Las estafas pueden darse a través de estos números reciclados, que perfectamente pueden caer en manos de ciberdelincuentes. Si te llega un mensaje de ese contacto viejo a WhatsApp, será mejor que no contestes.

Estas personas con malas intenciones pueden suplantar la identidad de ese contacto y, haciéndote creer que se trata de ellos, pueden vulnerar tu privacidad. Esto ha sido advertido varias veces por expertos en ciberseguridad.

Como si todo esto fuera poco, tienes que saber que estos números antiguos en WhatsApp pueden ser utilizados para el SPAM o la publicidad no deseada, incluyendo muchas veces enlaces maliciosos.

Cómo eliminar un contacto viejo de WhatsApp, paso a paso

  • Abre la aplicación de Contactos o Agenda en tu móvil.
  • Busca el nombre o número que deseas eliminar de tu lista.
  • Pulsa sobre el contacto para abrir su ficha de detalles.
  • Toca el icono de Configuración en la esquina superior derecha.
  • Selecciona la opción “Eliminar”.
  • El contacto desaparecerá tanto de tu agenda general como de tu lista en WhatsApp.

Como puedes ver, eliminar los contactos viejos de WhatsApp es una práctica responsable que, además de liberar la memoria de tu dispositivo, puede protegerse de distintas estafas.

