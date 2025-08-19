Presta atención: este es el riesgo de no borrar contactos viejos en WhatsApp

Las estafas pueden darse a través de estos números reciclados, que perfectamente pueden caer en manos de ciberdelincuentes. Si te llega un mensaje de ese contacto viejo a WhatsApp, será mejor que no contestes.

Estas personas con malas intenciones pueden suplantar la identidad de ese contacto y, haciéndote creer que se trata de ellos, pueden vulnerar tu privacidad. Esto ha sido advertido varias veces por expertos en ciberseguridad.

whatsapp, contactos Quien borra contactos viejos en WhatsApp, protege su privacidad

Como si todo esto fuera poco, tienes que saber que estos números antiguos en WhatsApp pueden ser utilizados para el SPAM o la publicidad no deseada, incluyendo muchas veces enlaces maliciosos.

Cómo eliminar un contacto viejo de WhatsApp, paso a paso

Abre la aplicación de Contactos o Agenda en tu móvil.

Busca el nombre o número que deseas eliminar de tu lista.

Pulsa sobre el contacto para abrir su ficha de detalles.

Toca el icono de Configuración en la esquina superior derecha.

Selecciona la opción “Eliminar”.

El contacto desaparecerá tanto de tu agenda general como de tu lista en WhatsApp.

Como puedes ver, eliminar los contactos viejos de WhatsApp es una práctica responsable que, además de liberar la memoria de tu dispositivo, puede protegerse de distintas estafas.