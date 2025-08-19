Mide casi 2 metros: el gigantesco animal que regresó a Argentina tras décadas de ausencia

Algunos ejemplares pueden alcanzar los 1,8 metros de largo, de los cuales casi un metro corresponde a su característica cola aplanada, y pesar alrededor de los 33 kilos. Estas características hacen que este animal sea considerado como uno de los más importantes e imponentes del sistema acuático.

La nutria gigante es también conocida como lobo gargantilla, ariraí o lobo grande de río, y ha destacado por ser un animal que vive en grupo, demostrando su extrema sociabilidad con los de su misma especie.

nutria gigante, animal La alimentación de la nutria gigante está protagonizada por peces de gran tamaño

Lo últimos familiares de la nutria gigante fueron observados en la Argentina en el año 1986. Desde entonces, solo hubo nada más que avistamientos aislados. Ahora, la liberación de esta familia tiene como objetivo volver a asentar una especie que puede beneficiar el ecosistema, al igual que tantos otros animales.

La historia del proyecto

Si bien la noticia es la liberación de este animal, lo cierto es que la misma no ha sido para nada fácil y no se dio de manera aislada.

El proyecto de reintroducción comenzó a gestarse en 2017, aunque su origen conceptual se remonta a 2006. El desafío era inédito, ya que esta nutria ya no existía ni siquiera en cautiverio en la Argentina.

Para avanzar, Rewilding Argentina trabajó junto a especialistas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y con el respaldo de zoológicos europeos que colaboraron con el envío de animales. El mismo comenzó en el año 2019.

En concreto, entre el último grupo familiar avistado en 1986 y la llegada de la primera pareja a Iberá en 2019, transcurrieron más de 33 años.