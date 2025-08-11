WhatsApp elimina millones de cuentas y lanza una nueva función para prevenir estafas

Además, anunciaron que ya trabajan en nuevos métodos para detectar estafadores que primero hacen contacto en otras plataformas y luego intentan trasladar la conversación al mensajero a través de WhatsApp.
Quienes hacen WhatsApp tienen en cuenta un concepto repetido por los expertos en ciberseguridad: un usuario informado es difícil de engañar. Por eso, desde la aplicación de mensajería han lanzado una nueva función destinada a prevenir estafas.
La función se activa automáticamente con la última actualización de la app y no requiere configuración manual, y se da más que nada en los grupos de WhatsApp.
whatsapp, estafas
WhatsApp informará a sus usuarios para evitar el hecho de que sean estafados
Cada vez que un contacto desconocido agregue al usuario a un chat grupal, aparecerá una notificación con información clave: la cantidad de miembros, cuántos están agendados en el dispositivo y la fecha de creación del grupo. Si hay algo sospechoso, WhatsApp emitirá la alerta.
El objetivo de esta nueva función de WhatsApp es simple: evitar que su usuario caiga en dos de las estafas más comunes, como lo son los grupos falsos o las cadenas virales y maliciosas.
Qué hacer si eres estafado por WhatsApp
- 1. Reporta la cuenta del estafador a WhatsApp: abre el chat con el estafador, ve a los detalles de contacto y selecciona "Reportar". Esto ayudará a que WhatsApp tome medidas contra la cuenta y evite que siga estafando a otros.
- 2. Notifica a tus contactos: informa a tus amigos y familiares que has sido víctima de una estafa y adviérteles sobre posibles mensajes sospechosos provenientes de tu cuenta. Si te han hackeado, informa que no compartan ninguna información con la cuenta comprometida.
- 3. Contacta a tu banco: si proporcionaste información bancaria, como números de tarjeta o datos de acceso, notifica a tu banco de inmediato para que puedan tomar medidas de seguridad y proteger tus cuentas.
- 4. Cambia tus contraseñas: modifica las contraseñas de todas tus cuentas relevantes, incluyendo redes sociales y cuentas bancarias. Utiliza contraseñas fuertes y únicas para evitar futuros problemas.
- 5. Denuncia el fraude: acude a la policía o fiscalía local para denunciar el incidente. Proporciona toda la información que tengas sobre la estafa, incluyendo capturas de pantalla y conversaciones con el estafador.