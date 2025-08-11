Inicio Sociedad WhatsApp
Ciberseguridad

WhatsApp elimina millones de cuentas y lanza una nueva función para prevenir estafas

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas para cometer estafas, y es por eso que las autoridades toman decisiones para comenzar a prevenirlas

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
En concreto

En concreto, WhatsApp eliminó más de seis millones de cuentas 

Con el avance de la tecnología, WhatsApp se ha convertido en una de las principales plataformas en las que se realizan todo tipo de fraudes. Es por eso que las autoridades han tomado la decisión de eliminar algunas cuentas y agregar algunas funcione para poder prevenirlos.

Además, anunciaron que ya trabajan en nuevos métodos para detectar estafadores que primero hacen contacto en otras plataformas y luego intentan trasladar la conversación al mensajero a través de WhatsApp.

Quienes hacen WhatsApp tienen en cuenta un concepto repetido por los expertos en ciberseguridad: un usuario informado es difícil de engañar. Por eso, desde la aplicación de mensajería han lanzado una nueva función destinada a prevenir estafas.

La función se activa automáticamente con la última actualización de la app y no requiere configuración manual, y se da más que nada en los grupos de WhatsApp.

whatsapp, estafas
WhatsApp informar&aacute; a sus usuarios para evitar el hecho de que sean estafados

WhatsApp informará a sus usuarios para evitar el hecho de que sean estafados

Cada vez que un contacto desconocido agregue al usuario a un chat grupal, aparecerá una notificación con información clave: la cantidad de miembros, cuántos están agendados en el dispositivo y la fecha de creación del grupo. Si hay algo sospechoso, WhatsApp emitirá la alerta.

El objetivo de esta nueva función de WhatsApp es simple: evitar que su usuario caiga en dos de las estafas más comunes, como lo son los grupos falsos o las cadenas virales y maliciosas.

Qué hacer si eres estafado por WhatsApp

  • 1. Reporta la cuenta del estafador a WhatsApp: abre el chat con el estafador, ve a los detalles de contacto y selecciona "Reportar". Esto ayudará a que WhatsApp tome medidas contra la cuenta y evite que siga estafando a otros.
  • 2. Notifica a tus contactos: informa a tus amigos y familiares que has sido víctima de una estafa y adviérteles sobre posibles mensajes sospechosos provenientes de tu cuenta. Si te han hackeado, informa que no compartan ninguna información con la cuenta comprometida.
  • 3. Contacta a tu banco: si proporcionaste información bancaria, como números de tarjeta o datos de acceso, notifica a tu banco de inmediato para que puedan tomar medidas de seguridad y proteger tus cuentas.
  • 4. Cambia tus contraseñas: modifica las contraseñas de todas tus cuentas relevantes, incluyendo redes sociales y cuentas bancarias. Utiliza contraseñas fuertes y únicas para evitar futuros problemas.
  • 5. Denuncia el fraude: acude a la policía o fiscalía local para denunciar el incidente. Proporciona toda la información que tengas sobre la estafa, incluyendo capturas de pantalla y conversaciones con el estafador.

Temas relacionados:

Te puede interesar