WhatsApp elimina millones de cuentas y lanza una nueva función para prevenir estafas

Además, anunciaron que ya trabajan en nuevos métodos para detectar estafadores que primero hacen contacto en otras plataformas y luego intentan trasladar la conversación al mensajero a través de WhatsApp.

Quienes hacen WhatsApp tienen en cuenta un concepto repetido por los expertos en ciberseguridad: un usuario informado es difícil de engañar. Por eso, desde la aplicación de mensajería han lanzado una nueva función destinada a prevenir estafas.

La función se activa automáticamente con la última actualización de la app y no requiere configuración manual, y se da más que nada en los grupos de WhatsApp.

whatsapp, estafas WhatsApp informará a sus usuarios para evitar el hecho de que sean estafados

Cada vez que un contacto desconocido agregue al usuario a un chat grupal, aparecerá una notificación con información clave: la cantidad de miembros, cuántos están agendados en el dispositivo y la fecha de creación del grupo. Si hay algo sospechoso, WhatsApp emitirá la alerta.

El objetivo de esta nueva función de WhatsApp es simple: evitar que su usuario caiga en dos de las estafas más comunes, como lo son los grupos falsos o las cadenas virales y maliciosas.

Qué hacer si eres estafado por WhatsApp