Cómo hacer Tortilla francesa: la receta del omelette cremoso y riquísimo con 3 ingredientes

El omelette es una de las recetas más preparadas para el desayuno. Se llama tortilla francesa y lleva huevo, el ingrediente más saludable

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La tortilla francesa es una de las recetas más preparadas en todo el mundo. Foto: iStock.

La tortilla francesa es una preparación poco cuajada de huevos batidos, cocida en una sartén y cuya textura es tierna y esponjosa. Conocida en todo el mundo como omelette, es una de las recetas más preparadas para el desayuno o cualquier comida del día, además de ser súper saludable.

Lejos de lo que todos piensan, la tortilla francesa no es originaria de Francia. Su origen se remonta al Imperio Persa y existen documentos que prueban su presencia en el Imperio Romano de Occidente y en España a partir de la Edad Media.

De acuerdo a un artículo de Centro Salud Nutricional, el calificativo "a la francesa" tiene dos posibles orígenes. Según una leyenda, fue acuñado por los soldados españoles durante la Guerra de la Independencia Española (1808-1814), en el contexto de las Guerras Napoleónicas, que enfrentó a España y sus aliados Reino Unido y Portugal contra el Primer Imperio Francés. Durante el asedio de Cádiz en 1810, la falta de víveres obligó a los españoles a elaborar la tortilla de papas sin uno de sus ingredientes clave, la propia patata, denominando al resultado "tortilla de cuando los franceses". Posteriormente fue incorporada por la gastronomía andaluza, desde donde se extendió a otras regiones.

receta tortilla francesa 2 (1).jpg
La tortilla francesa es una de las recetas originarias del Imperio Persa que consiste en huevo batido cocido en la sart&eacute;n y condimentado con sal, pimienta y hierbas.

Otra de las teorías sobre el nombre de la tortilla francesa tiene que ver con un libro de Alexander Hunter (1729-1809) titulado Culina famulatrix medicinae: or, Receipts in Modern Cookery; with a Medical Commentary, que incluía una receta llamada "A French Omelette" y se publicaba en Inglaterra, lo que sugiere que los ingleses pudieron introducir la misma a finales del siglo XVIII en dicho país.

Recetas: cómo se prepara la tortilla francesa u omelette

El huevo, ingrediente principal de la tortilla francesa, es uno de los alimentos más completos por su gran aporte nutricional de proteínas, vitaminas, minerales y grasas saludables, por lo que ayuda a aumentar la masa muscular.

Ingredientes:

  • 2 huevos de campo
  • Manteca o aceite de oliva
  • Sal y pimienta
  • Hierbas: perejil, orégano, ajo deshidratado (opcionales)

Si quieres, además de hierbas frescas, puedes agregar otros ingredientes a la tortilla francesa recién hecha, como tomates cherry, jamón, queso y/o panceta.

receta tortilla francesa (1).jpg
La tortilla francesa lleva huevos, sal, pimienta, hierbas frescas y aceite de oliva o manteca.

Cómo elaborar una tortilla francesa: la receta del omelette, paso a paso

  1. Primero, agrega los huevos en un bowl y condimenta a gusto con sal, pimienta y hierbas picadas finamente. Puedes agregar un chorrito de leche, crema de leche o agua.
  2. A continuación, calienta una sartén a fuego medio-alto con un cubito de manteca. Mientras tanto, bate la preparación hasta que quede homogénea y, cuando la manteca se derrita, añade la mezcla de huevos en la sartén a fuego bajo.
  3. Por último, cocina la tortilla francesa sin dejar de mover la sartén con movimientos circulares de arriba hacia abajo para que comience a cuajar. Raspa los bordes y empújalos hacia el interior hasta que todo el omelette quede cocido.
receta tortilla francesa 3.jpg
La tortilla francesa es conocida en todo el mundo como omelette y es una receta muy preparada para el desayuno.

