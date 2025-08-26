Cómo hacer Tortilla francesa: la receta del omelette cremoso y riquísimo con 3 ingredientes

receta tortilla francesa 2 (1).jpg
La tortilla francesa es una de las recetas originarias del Imperio Persa que consiste en huevo batido cocido en la sartén y condimentado con sal, pimienta y hierbas.
Otra de las teorías sobre el nombre de la tortilla francesa tiene que ver con un libro de Alexander Hunter (1729-1809) titulado Culina famulatrix medicinae: or, Receipts in Modern Cookery; with a Medical Commentary, que incluía una receta llamada "A French Omelette" y se publicaba en Inglaterra, lo que sugiere que los ingleses pudieron introducir la misma a finales del siglo XVIII en dicho país.
Recetas: cómo se prepara la tortilla francesa u omelette
El huevo, ingrediente principal de la tortilla francesa, es uno de los alimentos más completos por su gran aporte nutricional de proteínas, vitaminas, minerales y grasas saludables, por lo que ayuda a aumentar la masa muscular.
Ingredientes:
- 2 huevos de campo
- Manteca o aceite de oliva
- Sal y pimienta
- Hierbas: perejil, orégano, ajo deshidratado (opcionales)
Si quieres, además de hierbas frescas, puedes agregar otros ingredientes a la tortilla francesa recién hecha, como tomates cherry, jamón, queso y/o panceta.
La tortilla francesa lleva huevos, sal, pimienta, hierbas frescas y aceite de oliva o manteca.
Cómo elaborar una tortilla francesa: la receta del omelette, paso a paso
- Primero, agrega los huevos en un bowl y condimenta a gusto con sal, pimienta y hierbas picadas finamente. Puedes agregar un chorrito de leche, crema de leche o agua.
- A continuación, calienta una sartén a fuego medio-alto con un cubito de manteca. Mientras tanto, bate la preparación hasta que quede homogénea y, cuando la manteca se derrita, añade la mezcla de huevos en la sartén a fuego bajo.
- Por último, cocina la tortilla francesa sin dejar de mover la sartén con movimientos circulares de arriba hacia abajo para que comience a cuajar. Raspa los bordes y empújalos hacia el interior hasta que todo el omelette quede cocido.
La tortilla francesa es conocida en todo el mundo como omelette y es una receta muy preparada para el desayuno.