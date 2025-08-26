Cómo hacer Tortilla francesa: la receta del omelette cremoso y riquísimo con 3 ingredientes

Lejos de lo que todos piensan, la tortilla francesa no es originaria de Francia. Su origen se remonta al Imperio Persa y existen documentos que prueban su presencia en el Imperio Romano de Occidente y en España a partir de la Edad Media.

De acuerdo a un artículo de Centro Salud Nutricional, el calificativo "a la francesa" tiene dos posibles orígenes. Según una leyenda, fue acuñado por los soldados españoles durante la Guerra de la Independencia Española (1808-1814), en el contexto de las Guerras Napoleónicas, que enfrentó a España y sus aliados Reino Unido y Portugal contra el Primer Imperio Francés. Durante el asedio de Cádiz en 1810, la falta de víveres obligó a los españoles a elaborar la tortilla de papas sin uno de sus ingredientes clave, la propia patata, denominando al resultado "tortilla de cuando los franceses". Posteriormente fue incorporada por la gastronomía andaluza, desde donde se extendió a otras regiones.