Rica y fácil

Cómo preparar una Tarta de ricota salada: la receta cremosa y riquísima en 20 minutos

Este tipo de queso es ideal para elaborar recetas saladas. Te compartimos la elaboración de una tarta de ricota exquisita y fácil

Antonella Prandina
La tarta de ricota salada es una de las recetas novedosas y ricas para disfrutar en el almuerzo o la cena. Foto: gentileza recetas Nestlé.

La ricota es un tipo de queso que, generalmente, es empleado para elaborar postres. Sin embargo, hay muchas recetas saladas con las que se puede incursionar, como los malfatis, por ejemplo. Pero vamos a una elaboración mucho más sencilla: la de la tarta.

Esta comida está subestimada, pero lo cierto es que los argentinos comemos tarta muchísimas veces al mes. Mejor dicho, a la semana. Por eso, no podemos dejar pasar esta receta con relleno de ricota: es cremosa, llena de sabor y novedosa.

tarta de ricota salada (1)
La tarta de queso ricota tiene una receta sencilla, se hornea en 20 minutos y tiene ingredientes sabrosos. Foto: gentileza recetasgratis.

Recetas: tarta de ricota salada

La ricota es un tipo de queso ideal para preparar postres o comidas saladas, como es el caso de esta receta de tarta compartida por Paulina Cocina. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 1 tapa de masa para tarta
  • 1 zucchini (calabacín)
  • 8 tomates secos
  • 125 gramos de ricota
  • 1 huevo
  • 1 puñado de hojas de albahaca
  • 1 puñado de nueces picadas
  • 1 diente de ajo
  • Sal y pimienta

Otra opción de tarta de ricota salada, más económica, es reemplazando los tomates, el zucchini, la albahaca y las nueces por un sofrito de cebolla. De esa forma, el relleno combina la cebolla con el queso ricota, el huevo y nuez moscada.

tarta de ricota salada (2)
La tarta de ricota puede llevar zuchini, tomates secos y pesto o un sofrito de cebolla y nuez moscada. Foto: gentileza airesdesantafe.

Cómo elaborar una tarta de ricota salada: la receta paso a paso

Antes de comenzar con la preparación de la receta de la tarta de ricota, es importante encender el horno para mantenerlo precalentado a 180°C al momento de la cocción.

  1. Primero, hidrata los tomates en agua y aceto balsámico. Si quieres hacerlo de forma más rápida, puedes usar agua caliente. Luego, escúrrelos y pícalos con un cuchillo.
  2. A continuación, lava el zuchilli y córtalo en rodajas finas de 2 centímetros.
  3. Bate el huevo y mézclalo con la ricota hasta que quede bien integrado. Condimenta con sal y pimienta.
  4. Forra una tartera con la masa y llévala al horno por 10 minutos, sin el relleno.
  5. Mientras tanto, arma un pesto machacanto la snueces picadas, albahaca y ajo con un chorrito de aceite de oliva y sal.
  6. Luego, arma la tarta. Separa la ricota en dos partes, coloca una parte sobre la masa y cubre con los tomates picados. Agrega la otra parte de ricota y cubre con los zucchini. Sobre ellos, agrega el pesto.
  7. Para terminar, cocina la tarta de ricota en el horno medio por 15 minutos o hasta que los bordes se vean dorados.

