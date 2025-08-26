Cómo preparar una Tarta de ricota salada: la receta cremosa y riquísima en 20 minutos

Ingredientes:
- 1 tapa de masa para tarta
- 1 zucchini (calabacín)
- 8 tomates secos
- 125 gramos de ricota
- 1 huevo
- 1 puñado de hojas de albahaca
- 1 puñado de nueces picadas
- 1 diente de ajo
- Sal y pimienta
Otra opción de tarta de ricota salada, más económica, es reemplazando los tomates, el zucchini, la albahaca y las nueces por un sofrito de cebolla. De esa forma, el relleno combina la cebolla con el queso ricota, el huevo y nuez moscada.
tarta de ricota salada (2)
La tarta de ricota puede llevar zuchini, tomates secos y pesto o un sofrito de cebolla y nuez moscada. Foto: gentileza airesdesantafe.
Cómo elaborar una tarta de ricota salada: la receta paso a paso
Antes de comenzar con la preparación de la receta de la tarta de ricota, es importante encender el horno para mantenerlo precalentado a 180°C al momento de la cocción.
- Primero, hidrata los tomates en agua y aceto balsámico. Si quieres hacerlo de forma más rápida, puedes usar agua caliente. Luego, escúrrelos y pícalos con un cuchillo.
- A continuación, lava el zuchilli y córtalo en rodajas finas de 2 centímetros.
- Bate el huevo y mézclalo con la ricota hasta que quede bien integrado. Condimenta con sal y pimienta.
- Forra una tartera con la masa y llévala al horno por 10 minutos, sin el relleno.
- Mientras tanto, arma un pesto machacanto la snueces picadas, albahaca y ajo con un chorrito de aceite de oliva y sal.
- Luego, arma la tarta. Separa la ricota en dos partes, coloca una parte sobre la masa y cubre con los tomates picados. Agrega la otra parte de ricota y cubre con los zucchini. Sobre ellos, agrega el pesto.
- Para terminar, cocina la tarta de ricota en el horno medio por 15 minutos o hasta que los bordes se vean dorados.