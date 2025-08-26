Cómo preparar una Tarta de ricota salada: la receta cremosa y riquísima en 20 minutos

Esta comida está subestimada, pero lo cierto es que los argentinos comemos tarta muchísimas veces al mes. Mejor dicho, a la semana. Por eso, no podemos dejar pasar esta receta con relleno de ricota: es cremosa, llena de sabor y novedosa.

tarta de ricota salada (1) La tarta de queso ricota tiene una receta sencilla, se hornea en 20 minutos y tiene ingredientes sabrosos. Foto: gentileza recetasgratis.

Recetas: tarta de ricota salada

La ricota es un tipo de queso ideal para preparar postres o comidas saladas, como es el caso de esta receta de tarta compartida por Paulina Cocina. ¿Qué necesitas?