¡Qué rico!

Cómo preparar tomates secos en aceite: la receta casera en conserva, saborizada con hierbas y fácil de hacer

Esta receta de tomates secos es especial para conservar y aprovecharla en todo tipo de comidas. Se hace con simples ingredientes y pasos accesibles

Miguel Guayama
Los tomates secos en aceite se hacen con una receta que quedan exquisitos.

Poder tener la posibilidad de elaborar unos ricos tomates secos en aceite y conservar, muchas veces puede transformarse en una solución cuando no se tiene muchas de cocinar. Se hacen con una receta más que sencilla y con un sabor exquisito.

Enfrascar un par de tomates secos, cubrirlos con un aceite de calidad y acompañarlos de algunas hierbas, es una idea que nadie lamentará y disfrutará, ya que este producto se puede utilizar en muchos platos.

Por ejemplo, no hay nada más rico que ponerle un par de tomates secos especiados a un sándwich. Además, esta receta es ideal para estas preparaciones:

  • Los tomates secos son perfectos para realzar el sabor de cualquier tipo de ensalada.
  • Es un manjar para el paladar saborear un par de tomates secos con unas tostadas, acompañado de aceite de oliva, rúcula y un buen queso picantito.
  • Se puede sumar a cualquier tipo de pasta.
  • Es un ingrediente que queda muy bien con un pesto.
  • Es el acompañamiento ideal para una carne o pescado.

Esta preparación de simples ingredientes es muy versátil, ya que es optativo prepararla con las hierbas que uno elija, las que les darán un sabor único y especial a los tomates.

La receta de tomates secos en aceite que comparte el sitio hoycomemossano.com es muy recomendable y todo el mundo la debería probar.

La receta de tomates secos en aceite se adapta a todo tipo de platos.

Receta de tomates secos en aceite

Ingredientes

  • 80 gramos de tomates secos
  • Aceite de girasol o aceite de oliva extra virgen, cantidad necesaria (hasta cubrir los tomates)
  • 8 dientes de ajo
  • 1 cucharadita de pimienta negra en grano
  • 1 cucharadita de orégano
  • 1 cucharadita de albahaca
Todo el mundo puede preparar estos deliciosos tomates secos con hierbas, que salen riquísimos con esta receta.

Paso a paso de la receta de tomates secos en aceite

  1. Poner a hervir los tomates secos en una cacerola con agua durante unos 20 minutos. Retirar y dejar escurriéndose en un colador por un buen rato (se pueden secar utilizando un trapo limpio). Es crucial que estén lo más secos posible, antes de que estén en contacto con el aceite.
  2. Pelar los dientes de ajo y machacarlos con un cuchillo, para que su sabor se optimice.
  3. En un frasco limpio y esterilizado, ir colocando los tomates secos junto con el ajo, pimienta en grano, orégano y albahaca. Cuando el frasco se haya llenado, agregar el aceite elegido hasta la parte de arriba.
  4. Tapar el frasco y comenzar a consumir luego del tercer día (la idea es que se potencien los sabores).
  5. Cuando el frasco fue abierto, conservar en la heladera (aguanta unas dos semanas).
La receta de tomates secos es más fácil de lo pensado.

