Cómo preparar tomates secos en aceite: la receta casera en conserva, saborizada con hierbas y fácil de hacer

Poder tener la posibilidad de elaborar unos ricos tomates secos en aceite y conservar, muchas veces puede transformarse en una solución cuando no se tiene muchas de cocinar. Se hacen con una receta más que sencilla y con un sabor exquisito.
Enfrascar un par de tomates secos, cubrirlos con un aceite de calidad y acompañarlos de algunas hierbas, es una idea que nadie lamentará y disfrutará, ya que este producto se puede utilizar en muchos platos.
Por ejemplo, no hay nada más rico que ponerle un par de tomates secos especiados a un sándwich. Además, esta receta es ideal para estas preparaciones:
Esta preparación de simples ingredientes es muy versátil, ya que es optativo prepararla con las hierbas que uno elija, las que les darán un sabor único y especial a los tomates.
La receta de tomates secos en aceite que comparte el sitio hoycomemossano.com es muy recomendable y todo el mundo la debería probar.
Ingredientes