Cómo preparar tomates secos en aceite: la receta casera en conserva, saborizada con hierbas y fácil de hacer

Enfrascar un par de tomates secos, cubrirlos con un aceite de calidad y acompañarlos de algunas hierbas, es una idea que nadie lamentará y disfrutará, ya que este producto se puede utilizar en muchos platos.

Por ejemplo, no hay nada más rico que ponerle un par de tomates secos especiados a un sándwich. Además, esta receta es ideal para estas preparaciones: